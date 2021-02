“Bambini A piedi sicuri” e “Kids Go Green”, la mobilità sostenibile non si ferma

Nonostante il periodo reso difficile dalla pandemia in particolare nelle scuole, le azioni promosse dall’Ufficio Politiche giovanili per incentivare la mobilità sostenibile in città non rallentano il passo, anzi accelerano l’andatura.

I numeri parlano da soli se consideriamo che sono coinvolte ben 20 scuole primarie della città. Oltre agli interventi di sensibilizzazione nelle classi le azioni messe in campo sono il Piedibus, la gara “A scuola senz’auto” e Kids Go Green, l’attività didattica interattiva sviluppata dalla Fondazione Bruno Kessler e dalla Cooperativa Sociale Kaleidoscopio, all’interno del progetto Bambini a piedi sicuri.

Per quanto riguarda gli interventi in classe – da ottobre a gennaio – sono stati 41 (più specificatamente 16 in classe, 13 on-line e 12 in cortile) per un totale di 765 bambini di prima, seconda e quarta elementare.

Per quanto riguarda il Piedibus invece cinque le scuole coinvolte su sette linee attive per un totale di 158 partecipanti (60 volontari e 98 bambini). Si sta lavorando anche per attivarne di nuovi in altre scuole.

Per informazioni su come attivare un Piedibus nella scuola, visita il sito: https://trentogiovani.it/Attivita/Iniziative/Piedibus o telefonare allo 0461 884240 – Ufficio Politiche Giovanili.

Alla gara “A scuola senz’auto” svoltasi il 20 novembre scorso hanno partecipato 9 scuole con ben 1438 partecipanti tra insegnamenti e bambini, ottenendo il 91, 8 per cento di media di mobilità sostenibile quel giorno.

Infine per quanto riguarda Kids Go Green, progetto che vuole rendere la mobilità dei bambini negli spostamenti casa-scuola sostenibile, sociale e divertente, sfruttando strumenti ludico-didattici innovativi, i numeri ci dicono che in questi primi mesi di scuola sono stati realizzati ben 18 percorsi nelle scuole di Trento.

Kids Go Green, supportato anche quest’anno da ITAS Mutua e Cassa Centrale Banca, ha coinvolto 600 bambini suddivisi in 37 classi appartenenti a 9 scuole (le scuole primarie di Villazzano, Cognola, Clarina, Ospedale, Vela, Schmid, Cadine, Sopramonte e Arcivescovile), impegnati a percorrere più di 26.000 km sostenibili.