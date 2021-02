Sono iniziati i lavori del parcheggio pertinenziale di San Martino. A settembre pronti 44 nuovi stalli

Sono iniziati i lavori per il parcheggio pertinenziale interrato di San Martino che sarà costruito in Piazza Centa, i lavori iniziati il 25 gennaio si dovrebbero concludere il prossimo 25 settembre preservando tutta l’alberatura del perimetro.

In tutto saranno 44 garage pertinenziali tutti già venduti ai residenti dell’area interessata.

Una scelta diffusa nel circondario del centro storico che contribuisce a risolvere il problema del parcheggio almeno per chi può permettersi d acquistare un garage interrato di proprietà.

Pubblicità Pubblicità

Quello di piazza Centa è il sesto in città (gli altri sono in Via Matteotti, in cima a Corso Buonarroti, in Via Cervara, Via Palermo e Via Esterle.

La realizzazione del parcheggio di Piazza Centa il cui progetto è stato presentato in occasione di alcuni incontri pubblici, si articolerà su uno schema ad L all’interno del quale saranno posizionati i 44 stalli ed è stato scelto per preservare il Noce del Caucaso, la palazzina Enel e l’area cani agibile anche durante l’esecuzione dei lavori.

L’ingresso e l’uscita del parcheggio sono previste su Via Vannetti. Particolare attenzione anche per i giochi in legno di produzione austriaca che attualmente si trovano nel deposito comunale, ma che saranno restaurati e diversamente posizionati all’interno del parco.

Pubblicità Pubblicità



La possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali risale al 1989 e bisogna riconoscere che è molto più diffusa in Alto Adige piuttosto che in Trentino.

La prossima realizzazione potrebbe essere nella zona di Corso 3 Novembre dove il preliminare del progetto ha già raccolto 107 domande; mentre sono 95 o residenti di Via Grazioli in attesa che sia individuata l’area più idonea per la realizzazione dell’interrato.