L’ira «sinistra» della Rai si scaglia ancora verso la giunta Fugatti, un lettore: «Ha illustrato i dati della pandemia come se il Trentino fosse in zona rossa e l‘epidemia fuori controllo»

La giornalista Elisa Dossi di Rai 3 ci ricasca e scarica nuovamente l’ira della «sinistra» sulla Giunta Fugatti.

Era già successo il 17 di dicembre 2020 quando la stessa giornalista aveva avuto come ospite il presidente Fugatti trattandolo in modo sgarbato e ostile, interrompendolo, contestando in modo strumentale le sue dichiarazioni e guardandolo in cagnesco. (qui articolo)

A questo punto sembra certificato: la giornalista Elisa Dossi del TGR Trentino deve proprio avere il dente avvelenato contro la Provincia Autonoma di Trento e la sua attuale Giunta.

Pubblicità Pubblicità

E come nel dicembre del 2020 a segnalare la cosa è sempre l’attento Filippo Queirolo, un nostro lettore, che spiega come: «dopo avere dimostrato una notevole dose di maleducazione e astio verso il Presidente Fugatti in una intervista televisiva di alcuni giorni fa, ieri sera ha fatto il bis.»

Queirolo racconta ancora che «al telegiornale delle 19.30 ha illustrato i dati della pandemia come se il Trentino fosse in zona rossa e l‘epidemia fuori controllo. Con un livore degni di miglior causa ha snocciolato dati, a suo dire negativi, per poi concludere con una punta di delusione con uno stupefacente ‘Infine Rt in controtendenza allo 0,60” (cioè il più basso d’Italia!). In pratica il Trentino è quasi in zona bianca ma per la giornalista della Rai siamo sull’orlo del precipizio».

«Di contro, – conclude – ben diverso trattamento veniva riservato a Kompatscher da parte di Rai Bolzano, dove il giorno precedente la giornalista Luigina Venturelli lo intervistava con educazione ma serietà sulla difficile situazione epidemiologica dell’Alto Adige, per il quale si annunciava un lockdown di tre settimane. La domanda è sempre la stessa: la stampa ostile non si può e non si deve tacitare, ma perché bisogna finanziarla?»

Pubblicità Pubblicità



Il Trentino in realtà è sempre rimasto zona gialla, unica regione d’Italia insieme al Molise. Inoltre nelle ultime due settimane i dati del comitato tecnico scientifico danno la nostra regione con l’Rt più basso d’Italia (0,60).

È terminata anche la polemica sui tamponi fantasma dove le stesse minoranze hanno ammesso per voce della consigliera del partito democratico Sara Ferrari che «il dubbio sull’operato della Giunta era senz’altro infondato».

Il Trentino inoltre con il 36% delle ospedalizzazioni rientra nel parametro del 40% scelto dal ministro della sanità come tetto d’allerta. Mentre i ricoveri nelle terapie intensive sono calate vistosamente negli ultimi giorni. Nessun allarme e futuro catastrofico quindi all’orizzonte. Speriamo che qualcuno lo riferisca alla giornalista Elisa Dossi