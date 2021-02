Iscrizioni aperte per la nuova edizione della “XTerra Dolomiti di Brenta Trail”. Quest’anno nelle gare internazionali di trail running

Da sabato 06 febbraio 2021 sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la quinta edizione della Dolomiti di Brenta Trail 2021 in programma per l’11 settembre 2021. Una nuova edizione ricca di novità come segnalato dal comitato organizzatore, capitanato dal presidente della Molveno Holiday, Alessandro Bettega.

La manifestazione ha preso piede nel 2015 con il grande successo dell’edizione zero; l’anno scorso per l’emergenza coronavirus è stata annullata, ma quest’anno ritorna nel rispetto delle attuali normative sanitarie.

La novità dell’edizione 2021 sta nel nome e nel logo che cambia in “XTERRA Dolomiti di Brenta Trail”, grazie alla collaborazione con XTerra Global Tour, una delle più importanti community sportive che si occupa dell’organizzazione di Triathlon Marathon – nuoto, mountain bike e trail running – a livello mondiale.

E’ un grande onore per la Dolomiti di Brenta Trail essere stata scelta tra le 10 gare del nuovo campionato internazionale “XTERRA Trail Marathon Series” organizzato dalla community per il 2021. Dieci gare di trail running su lunga distanza nelle località più belle al mondo, dalla Cina a Tahiti, dalla Scozia agli Stati Uniti fino all’Europa con cinque competizioni.

La Dolomiti di Brenta Trail è l’unica tappa italiana nel programma internazionale e questo porterà prestigio e notorietà a Molveno e alle Dolomiti di Brenta grazie alla partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo.

Il percorso di gara è sempre lo stesso, due gare da 45 e 64 km: la 45 km è valida per la classifica XTERRA con un dislivello in positivo di 2850m e il lungo con un dislivello di 4200m. Due percorsi impegnativi che corrono attraverso le montagne e i rifugi delle Dolomiti di Brenta. Partendo dal Lago di Molveno e, passando per Andalo, attraverso il Parco Naturale Adamello Brenta, fino al cuore del gruppo delle Dolomiti di Brenta, nel patrimonio mondiale UNESCO.

I percorsi di gara passano attraverso i rifugi più importanti come il Croz dell’Altissimo, il Pedrotti, il Brentei, il Tuckett e il Graffer, i rifugi della Valle di Non, di Madonna di Campiglio e della Val Rendena. Località dove saranno organizzati punti ristoro e soccorso di vario genere, grazie ai volontari delle sezioni SAT della Paganella, di Madonna di Campiglio, San Lorenzo in Banale e di Mezzocorona. Inoltre, per garantire la massima sicurezza e rintracciabilità degli atleti, ogni partecipante sarà munito di GPS e i percorsi saranno presidiati dal Soccorso Alpino e dalla Croce Bianca Paganella.

I tempi da battere sono impegnativi, ma non impossibili per un atleta in costante allenamento: per la 64 km i tempi di riferimento sono quelli di Enzo Romeri con 7h04’23’’ e Laura Besseghini con 9h10’37’’, invece per la 45 km i tempi di riferimento sono quelli di Federico Nicolini 4h40’09’’ e di Martina Valmassoi 5h53’37’’.

Ogni anno la XTerra Dolomiti di Brenta Trail fa sold out di iscrizioni con atleti che vengono da tutto il mondo. Quest’anno, salvo pandemia, si prevede di replicare il successo delle edizioni passate. Una quota delle iscrizioni verrà devoluta in beneficenza per il progetto umanitario “Rarahil Memorial School. Una scuola a due passi dal cielo”, seguito dall’alpinista Fausto De Stefani, per la scuola di Kathmandu in Nepal utilizzata da mille bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni.

Le iscrizioni a “XTerra Domiti di Brenta Trail” – V edizione – sono aperte dal 06 febbraio 2021 al 28 agosto 2021 al sito: www.dolomitidibrentatrail.it e www.xterraplanet.com/race/tour/trail-marathon-series.