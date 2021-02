Il Carnevale dei Bambini online. Il 9 febbraio l’insediamento della Minigiunta

Nonostante l’emergenza epidemiologica in corso, anche quest’anno il Comune di Rovereto ha organizzato il tradizionale Carnevale dei Bambini, manifestazione giunta alla 66^ edizione.

L’Amministrazione ha fortemente voluto confermare questa iniziativa, sebbene in una veste nuova e adattata alla situazione sanitaria che stiamo vivendo: “Valorizzare e riconnettere piccoli e grandi in un clima di allegria all’insegna della creatività e della tradizione è fondamentale il questo momento – spiega Giulia Robol, vicesindaca e assessora all’Educazione – Abbiamo il dovere di garantire ai più piccoli di vivere nel modo più sereno possibile questo periodo e il Carnevale è una festa che devono potersi godere, nonostante le necessarie restrizioni. Grazie alla collaborazione di alcuni istituti, del corpo insegnante e dei genitori, vogliamo condividere un momento di gioia che è anche occasione per riflettere sulla nostra attuale condizione e ci permette di capire quale sia il valore e l’importanza nel percorso di crescita di una socialità che la pandemia ci ha tolto”.

Da questa consapevolezza, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, è nato il progetto “La scuola in video per il carnevale”: alcune scuole Materne e Elementari, che hanno aderito all’iniziativa, hanno aderito alla proposta di realizzare brevi video per raccontare il carnevale dei bambini a Rovereto in questo periodo di pandemia, dando spazio alla creatività dei cittadini più piccoli. Non potendo organizzare la tradizionale sfilata, il Comune ha voluto così mantenere viva la tradizione.

Pubblicità Pubblicità

“Il Carnevale appartiene al nostro patrimonio culturale, è una delle festività più antiche e ad esso si lega anche un senso di comunità – commenta Micol Cossali, Assessora alla Cultura – Quest’anno la situazione ci impedisce di incontrarci e vivere pienamente momenti di condivisione che sono l’essenza di questa festa che Rovereto da molti anni dedica in modo particolare ai bambini. Per questo abbiamo cercato un modo di mantenere vivo lo spirito del Carnevale dei bambini utilizzando il digitale e i canali sociali della rete. Certo sarà un carnevale diverso ma potremo comunque far condividere a bambine e bambini questa festa, renderli protagonisti e noi stessi percepire il senso del Carnevale, come momento partecipato della città. L’auspicio è che questo sia solo un momento di transizione verso la normalità e che il prossimo anno si possa tornare davvero a festeggiare insieme”.

Oltre al momento più ludico della festa, si rinnova quest’anno anche l’istituzione del Minisindaco e Minigiunta, che rappresenta una esperienza unica sul territorio nazionale e consente di avvicinare i più piccoli alla “politica” e al cosa significhi governare una città, nel rispetto delle regole e di tutte le categorie di cittadini.

Quest’anno la Scuola Elementare coinvolta nel progetto è la Scuola F.Guella di Lizzana, che ha individuato le cl.IV^ A e C perché lavorassero per eleggere Sindaco o Sindaca, componenti della Giunta e per preparare un discorso programmatico di richieste da presentare al Sindaco Valduga, chiedendo nel limite del possibile di poterle ascoltarle e valutarne la fattibilità.

Pubblicità Pubblicità



La Cerimonia di insediamento della Minigiunta si svolgerà a porte chiuse, nella stessa Scuola Guella; il giorno martedì 9 febbraio 2021 ad ore 15.00 quando il Sindaco Francesco Valduga andrà in visita alla scuola e consegnerà alla Minisindaca o Minisindaco le chiavi della città.

Altro appuntamento storico per il Carnevale dei Bambini che rimane in calendario anche quest’anno sarà lo spettacolo di carnevale per i bambini; quest’anno sarà il circo a presentarsi alla città, lo spettacolo “Banda Storta Circus” con l’Associazione Culturale Samovar.

Lo spettacolo si svolgerà domenica 14 febbraio ad ore 16.00, a porte chiuse, al Teatro e sarà visibile da tutti in diretta streaming e rimarrà disponibile per i successivi due giorni collegandosi al sito www.retroscena.org.

“Purtroppo – commenta la Vicesindaca Robol – per evidenti motivi, non sarà organizzata la tradizionale sfilata delle mascherine in centro città ma riteniamo comunque di essere riusciti a preparare un programma di attività coinvolgenti e divertenti”.

I video delle scuole e l’insediamento della Minigiunta saranno trasmessi nei prossimi giorni sui canali digitali del Comune di Rovereto.