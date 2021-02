Cucina, ricette: a Carnevale ogni piatto vale

Ho adattato un famoso detto al nostro tema, ma non ho cucinato nulla di tipicamente carnevalesco. Un pò perchè il carnevale non mi ha mai entusiasmato particolarmente, un pò perchè anche quest’anno si sente poco, ma sopratutto perchè ho preferito restare fedele alla mia scelta, quella di concentrarmi sui prodotti del mese.

E a febbraio cosa mettiamo nel carrello? Bene o male quello che abbiamo messo a gennaio, tutti prodotti tipicamente invernali, quindi agrumi, broccoli, patate, carciofi e molti altri.

Ho scelto solo tre ricette, un piatto unico, molto ricco e sostanzioso, un dolce per festeggiare l’imminente San Valentino, e un antipasto/contorno che può diventare anche un piatto unico a seconda dell’occasione, basta aumentare le dosi.

Sbriciolata di patate e salsiccia

2 cucchiaio di olio evo

300 gr salsiccia

180 gr provola

650 gr patate lesse

1 uovo

160 gr farina

40 gr parmigiano

In una padella versare un filo di olio, sbriciolare la salsiccia con una forchetta e cuocere per 10-15 minuti. Nel frattempo lessare le patate, in pentola a pressione o in acqua bollente. Quando la salsiccia è pronta, togliere dal fuoco e lasciar intiepidire.

Scolare le patate e in una ciotola schiacciarle con una forchetta, aggiungere l’uovo, la farina e il parmigiano. Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Tagliare la provola a dadini e aggiungerla alla salsiccia.

Foderare una teglia con 2/3 dell’impasto, adagiare il ripieno, livellare con un cucchiaio, e coprire la superficie con piccoli pezzettini dell’impasto rimasto. Aggiungere una spolverata di parmigiano e cuocere in forno a 200 gradi per 40 minuti.



Mini quiche ai carciofi

1 rotolo di pasta brisè

8 carciofi

300 gr ricotta

100 gr prosciutto cotto

80 gr parmigiano

2 uova

1 cipolla

olio evo

Pulire i carciofi eliminando le foglie esterne e il fieno interno, quindi tagliare in 4 parti e metterli in una ciotola con acqua acidula. Scolare e far cuocere in una padella con un filo d’olio e un soffritto di cipolla per 15 minuti circa.

A fine cottura tenere da parte mentre si prepara la farcia. In una ciotola mescolare la ricotta, il parmigiano, le uova e un pizzico di sale. Aggiungere il prosciutto tagliato a pezzetti e i carciofi finalmente tiepidi.

Prendere la pasta brisè, ricavare dei cerchi con un tagliapasta e rivestire le formine, riempire con la farcitura, livellare e cuocere in forno a 180 gradi per 30 minuti circa.



Cannoli di pastasfoglia con orange curd

1 rotolo di pasta sfoglia

per la orange curd

3 tuorli

3 arance (da cui ricavare succo e buccia)

100 gr di zucchero

35 gr di maizena

2 cucchiaio di acqua

50 gr di burro

La preparazione dei cannoli è molto semplice; ricavare delle strisce di pasta sfoglia quindi arrotolarle sugli appositi stampini, facendo attenzione a sovrapporre per bene la pasta sfoglia. Cuocere i cannoli in forno ventilato per 15-20 minuti. Devono risultare dorati. Aspettare che siano completamente freddi prima di estrarli dagli stampini. Nel frattempo preparare la orange curd.

Prima di tutto grattugiare finemente la buccia delle arance e tenerle da parte in un pentolino. Ricavare il succo dal frutto e filtralo nelle bucce. A parte mescolare zucchero, acqua e maizena.

Mettere sul fuoco il pentolino di succo e bucce, aggiungere il composto di maizena e cuocere per 2-4 minuti mescolando con una frusta a mano. La crema deve diventare morbida e setosa.

A questo punto aggiungere i tuorli, tutti insieme, e girare ancora un minuto quindi spegnere e aggiungere il burro mescolando bene. La crema è pronta per l’uso; io l’ho utilizzata per riempire i cannoli, ma si può usare per crostate, torte e biscotto, o semplicemente su pane e fette biscottate