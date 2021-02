Carnevale: ecco le proposte originali delle Pro Loco Trentine

Dalla sfida dei costumi, ai grostoli da asporto, ai disegni per colorare il paese: le Pro Loco trentine non rinunciano al Carnevale e propongono moltissime iniziative insolite per mantenere lo spirito della festa e coinvolgere le comunità.

In questo Carnevale la creatività e l’immaginazione non sono mancate alle Pro Loco trentine, che nonostante tutto, hanno deciso di dare vita a iniziative che si distinguono per fantasia e originalità. Dalle sfide tra costumi, ai pacchi per prepararsi la sbigolada a casa, ai grostoli a domicilio, ecco un piccolo viaggio nel carnevale “alternativo” delle Pro Loco.

Carnevale 2.0 – Quest’anno il Carnevale si trasforma e si sposta sulla rete! Ormai siamo consapevoli di quanto siano importanti oggigiorno le nuove tecnologie, in quanto mezzi per restare vicini alle proprie comunità. Non volendo rinunciare a uno dei giorni più divertenti dell’anno molti gruppi di volontari hanno deciso di stimolare amici, parenti, compaesani e “follower” a sfidarsi in una gara di maschere.

La Pro Loco di Imer organizza “Un giorno da circo” con tanto di crostoli e frittelle da asporto. Chi vorrà partecipare dovrà inviare la propria foto in costume e il giorno di Carnevale sarà dichiarata la miglior maschera.

Sullo stesso stampo la Pro Loco di Spormaggiore, in collaborazione con l’Associazione Genitori Paganella, dà vita a “Mascherine Cercasi”, per i piccoli partecipanti è prevista anche una sorpresa. Anche Cles ha ideato il suo Carnevale virtuale invitando tutti i bambini a realizzare dei costumi con materiali di recupero.

Un’idea nuova arriva dalla Pro Loco di Lavis che invita i suoi piccoli amici a disegnare ciò che vorrebbero diventare il giorno di Carnevale. I disegni animeranno non solo un corteo online, ma anche le finestre del paese.

Le Pro Loco si sfidano a colpi di … costumi – Succede nelle Giudicarie, dove le 6 Pro Loco dell’ambito di Comano Terme sono le protagoniste del “Carnevale Pro” promosso dall’APT locale. Un’iniziativa che vedrà i volontari delle Pro Loco di Dorsino, San Lorenzo in Banale, Fiavè, Piana del Lomaso, Quadra del Bleggio e Ponte Arche partecipare a una sfida mascherata con i temi più disparati (frutta e verdura per la Pro Loco di Fiavè, le Pro Loco di Dorsino e San Lorenzo in Banale si vestiranno da elettrodomestici e la Pro Loco Ponte Arche sceglie il tema colori, l’universo per la Pro Loco Quadra del Bleggio). Il vincitore sarà decretato durante i giorni del carnevale da una giuria online.

Carnevale “a domicilio” – Oltre al Carnevale online troviamo iniziative come il “Carnevale a casa tua”, carnevale che arriva direttamente a domicilio sotto forma di pacco regalo grazie alla Pro Loco di Villa Lagarina, con tutto l’occorrente per preparare la tradizionale “sbigolada” a casa propria. I pacchi sono ad offerta libera e tutto il ricavato servirà ad aiutare la neonata Pro Loco.

La fantasia non è mancata e ancora una volta le Pro Loco trentine hanno deciso di non arrendersi, trovando un modo alternativo per portare avanti le proprie attività. C’è chi si sposta online o chi passa di casa in casa: le modalità, come abbiamo visto, sono diverse, ma l’obiettivo delle Pro Loco rimane lo stesso di sempre: mantenere viva la comunità.

Tutte le info aggiornate sulle iniziative delle Pro Loco trentine le trovate sul nostro sito www.unplitrentino.it