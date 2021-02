Trentino in zona gialla, in Alto Adige da lunedì 3 settimane di lockdown

È confermato che il Trentino rimane anche per prossima settimana in zona gialla. La nostra regione è quella con il minore rt d’Italia con lo 0,61 rispetto alla media nazionale dello 0,80.

Con il monitoraggio settimanale dell’ISS, solo una regione cambierà colore a partire dal lunedì 8 febbraio. Si tratta della Sardegna, che varia dall’arancione al giallo, mentre la gran parte dell’Italia rimane in zona gialla.

Umbria, Puglia, Sicilia e provincia di Bolzano rimangono arancioni. La Provincia autonoma di Bolzano, attualmente in zona arancione, ha deciso di tornare in lockdown dall’8 febbraio e per tre settimane, dopo che la mappa Ue dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha confermato il territorio in “rosso scuro“. Chiusi i negozi, didattica a distanza nelle scuole, divieto di spostamento dai Comuni.

All’interno delle varie regioni però ci sono alcune “zone rosse”. In Abruzzo, dopo una riunione del Comitato Tecnico Scientifico regionale, dovrebbe arrivare un’ordinanza per mettere in zona rossa i comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria.

“È meglio avere una regione gialla o arancione con zone rosse all’interno per contenere dei focolai dovuti magari a varianti piuttosto che avere un’intera regione rossa. Questo anche per preservare l’economia della regione“, ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza alla conferenza stampa sul monitoraggio settimanale. precisando che “In alcune regioni si registra la circolazione di varianti virali per cui è necessario prendere provvedimenti particolarmente restrittivi soprattutto nei comuni colpiti“.

Il 15 febbraio, intanto, scade il divieto di spostamento tra le Regioni in zona gialla. Il destino della misura è incerto a causa della crisi di governo in atto, ma si dovrà decidere se aprire o meno i ristoranti la sera fino alle 22.00 nelle zone gialle e per pranzo nelle zone arancioni. Le piste di sci intanto apriranno in Trentino il giorno 17 febbraio.