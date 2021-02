Alpini, Paolo Frizzi: «Momento difficile ma stiamo lavorando per il calendario estivo»

A soffrire in questo periodo di restrizioni sono tutte le associazioni, ma la mancanza di socializzazione, della possibilità di fare animazione, ma soprattutto di essere presenti in strada a fianco della popolazione, penalizza al massimo tutte le sezioni Ana della nostra Provincia.

Gli Alpini hanno confermato tutto l’impegno e il sostegno nel periodo dell’emergenza sanitaria soprattutto nel primo drammatico lockdown. In questi 11 mesi il supporto e l’operatività delle penne nere a favore della popolazione non si è mai arrestata.

Anche loro, come tante famiglie, hanno subito molte perdite che un giorno saranno ricordate.

“Direi che la finalità sociale era primaria nella nostra attività – sottolinea Paolo Frizzi presidente Ana Trento intervistato dalla nostra redazione – siamo impossibilitati persino a relazionarci con la persone che era parte integrale del nostro stesso essere gruppo. Senza contare che in molti paesi siamo l’unica possibilità aggregativa per i residenti in particolar modo per i meno giovani”.

E’ tempo di tesseramento, come lo state gestendo?

“Alla vecchia, ovvero porta a porta. Ogni iscritto si prende un un gruppo di tessere da rinnovare e contatta le persone. Cos’altro potremmo fare non potendo più organizzare feste e aprire le sedi? Per la verità qualcuna apre, ma solo come ufficio allo scopo di raccogliere le iscrizioni. I capogruppo controllano gli afflussi ed in qualche modo si fa”.

Come sta andando?

“Bene, ma lo sforzo di tutti è davvero encomiabile”.

Sezioni chiuse e senza feste, com’è la situazione economica dei gruppi?

“Difficile, perché ci vengono a mancare le due fonti principali di autofinanziamento. Quest’anno L’Ana ha deciso di devolvere parte del ricavato dalla vendita dei panettoni, al finanziamento delle sezioni periferiche. C’è anche la possibilità di accedere a dei finanziamenti, ma solo dopo una meticolosa valutazione delle domande. Non si vuole andare a finanziare gruppi già in difficoltà, rispetto agli altri”.

Guarda con fiducia alla ripresa delle attività?

“Sono dell’idea che a prendere il via per prime saranno le attività all’aperto e quindi stiamo già lavorando sul calendario estivo. Ci hanno strappato di mano le feste per il centenario ed allora pensiamo alle marce verso l’Adamello, l’Ortles ed il rifugio Contrin. L’Adunata nazionale è stata riconfermata a Rimini per settembre, ma temo che dovremo rinviarla di nuovo.”

A che punto siamo col Museo dei Alpini?

“A parte un passaggio burocratico, tutto sarebbe pronto per l’inaugurazione che però non possiamo ancora programmare”.