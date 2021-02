Walter Ferrazza è il nuovo presidente del Parco Naturale Adamello Brenta

Walter Ferrazza, sindaco di Bocenago, è il nuovo presidente del Parco Naturale Adamello Brenta.

È stato eletto, con 25 voti di preferenza, dal neocostituito Comitato di Gestione riunitosi ieri sera, giovedì 4 febbraio, in municipio a Strembo.

Dei 29 membri dell’organo, erano presenti in 28. All’inizio ha presieduto la seduta Joseph Masè, presidente uscente.

In apertura è intervenuto, in collegamento da remoto attraverso la piattaforma zoom, Mario Tonina assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione della PAT con funzione di vicepresidente, per un saluto ai presenti.

Dopo un augurio a quelli che saranno i nuovi organi per un buon lavoro alla guida del Parco Adamello Brenta, ha ricordato brevemente le motivazioni che hanno portato alla nuova riforma, che vede l’attuale comitato ridotto da 66 a 29 componenti; alcune tra queste, la necessità di snellire gli adempimenti burocratici e amministrativi di un organo piuttosto complesso e di responsabilizzare i delegati ad avere un ruolo sempre più importante e incisivo nelle scelte dell’Ente Parco.

Tonina ha poi chiuso il suo intervento garantendo la presenza della Provincia Autonoma di Trento nel supportare il Parco nell’espletamento delle sue azioni fondanti; la provincia lavorerà in sinergia per raggiungere obiettivi comuni e dare il giusto sostegno a un ente territorialmente così importante e strategico.

È dunque Walter Ferrazza, 47 anni, ingegnere ambientale e del territorio, il nuovo presidente del Parco. Ferrazza è al suo terzo mandato come primo cittadino, ma con una presenza nell’ambiente politico da oltre 20 anni, e succede a Joseph Masè in carica dal 2016 ad oggi.

La candidatura del sindaco di Bocenago è stata presentata dell’area territoriale della Rendena, attraverso Manrico Moschetti; Ferrazza ha ottenuto 25 voti a seguito della presentazione del suo documento programmatico che è andato a toccare molti aspetti, articolati in particolare su 5 asset che possono essere così riassunti: cuore, competenza, condivisione, continuità e coerenza.

«È con il cuore – ha detto il neopresidente – che si accettano sfide importanti come quella di guidare un ente tanto complesso, quanto stimolante. È importante avere competenza: la valorizzazione e conservazione del territorio passano innanzitutto attraverso importanti azioni di ricerca scientifica ed educazione ambientale che devono necessariamente basarsi su un concetto di tutela attiva. Fondamentale è poi la condivisione, intesa come concertazione e pianificazione strategica con gli enti locali del territorio. La continuità con le attività e le progettualità intraprese nel passato è un elemento imprescindibile per garantire efficienza ed efficacia nell’operatività di un ente che opera sul territorio da molti anni. La coerenza, infine, è il principio ispiratore che dovrà fungere da faro nell’espletamento delle azioni che il Parco vorrà portare avanti».

Sono molteplici, inoltre, le azioni concrete sulle quali il presidente vorrà investire: turismo verde con proposte di fruizione lungo tutto l’anno, mobilità 2.0, manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, attività di comunicazione costanti che permettano all’ente di dare e avere visibilità su un panorama di respiro nazionale ma non solo; ancora investimento in attività di autofinanziamento che offrano all’ente nuove stimoli e nuove opportunità.

A chiusura della presentazione del programma di Walter Ferrazza, si sono susseguiti alcuni interventi tra i presenti in sala: Sergio Merz, ambientalista rappresentante della Lipu, Marco Frenez, rappresentante della SAT, Giovanna Molinari, delegato dell’area territoriale del Chiese, e Franco Tessadri, rappresentante anch’egli delle associazioni ambientaliste.

Dopo la nomina del presidente, è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva, composto da 6 membri, come stabilito dalla riforma normativa recentemente entrata in vigore: Monica Marinelli, vicesindaco di Ville d’Anaunia che ricoprirà il ruolo di vicepresidente del Parco, per l’area della Val di Non; Cornelia Donini per l’area della Paganella, Giovanna Molinari per l’area del Chiese, Piero Bertolini, rappresentante della Comunità delle Regole Spinale Manez, Achille Onorati per l’area di Comano e Manrico Moschetti per l’area della Rendena.

Nelle designazioni si è andati ben oltre la quota di genere prevista dalla legge; la nuova Giunta vede infatti tra i suoi assessori ben tre 3 donne, una delle quali (Marinelli, appunto) eletta anche vicepresidente.

Alla giunta partecipano, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, i responsabili dei servizi provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, di urbanistica e tutela del paesaggio.

Walter Ferrazza ha quindi ricevuto la fiducia del Comitato di Gestione che gli ha affidato l’ente per i prossimi 5 anni.

Il neo presidente ha ringraziato Joseph Masè e la precedente Giunta per aver guidato l’ente con passione e lungimiranza, oltre ad avere augurato ai dipendenti dell’Ente e alla sua squadra un buon lavoro.