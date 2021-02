Vaccinazione over 80: operazioni avanti spedite. Si migliorerà il sistema delle prenotazioni

Sono partite e vanno avanti spedite le operazione di vaccinazione degli over 80 in tutto il Trentino. Siamo arrivati a quasi 2.500 somministrazioni.

I tempi della somministrazione sono molto brevi grazie all’ottima organizzazione dell’azienda sanitaria. Presso il CUP di Trento, al piano “zero”, dopo aver compilato il documento all’entrata, i volontari accolgono i cittadini che attraverso un percorso molto veloce vengono vaccinati in meno di 10 minuti.

Poi dopo l’iniezione indolore si fermano in una sala molto grande e areata per circa 15 minuti per capire se possano esserci degli effetti collaterali. Ad oggi non viene segnalato nessun effetto o problema fisico dopo la somministrazione.

Nei giorni scorsi in moltissimi hanno tentato di prenotarsi per il vaccino ma talmente era tante le richieste che hanno mandato il sistema in tilt. Anche prendere la linea per prenotare telefonicamente a causa delle migliaia di chiamate per molti è stato praticamente impossibile.

L’assessore alla salute Stefania Segnana a riguardo ha chiesto all’Azienda Sanitaria di controllare attraverso il fornitore Gpi l’affidabilità del sistema informatico nel caso di accessi contemporanei. Sia lunedì che martedì diverse famiglie hanno provato a prenotare online la vaccinazione e il sistema è andato in tilt.

Il cup online è rimasto bloccato per diverse ore e alla fine le prime 2.500 prenotazioni si sono chiuse. Ricordiamo che in Trentino il numero degli ultra 80 enni in è pari a circa 38 mila.

L’assessora Segnana ha spiegato che si stanno valutando altre opzioni nel caso in cui non dovesse essere assicurata l’affidabilità del sistema informatico.

Le altre ipotesi sono: potenziamento del sito, ampliamento dei posti disponibili, attivazione del Cup telefonico, scelta delle priorità o invio di una comunicazione cartacea e personalizzata.

Qualsiasi opzione scelta sarà comunque migliore rispetto a quanto successo lunedì e martedì. L’Azienda Sanitaria prevede che entro il mese di marzo saranno vaccinati tutti gli anziani over 80.