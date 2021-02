Coronavirus: zero decessi, ancora in calo i ricoveri. Il Trentino è la regione con l’RT più basso d’Italia

Almeno due le buone notizie che si leggono dal bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: da una parte, c’è la conferma del continuo calo del numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale; dall’altra, la comunicazione che fortunatamente non si è registrato alcun decesso nelle ultime 24 ore.

Non basta questo ovviamente per far abbassare la guardia, anche perché il monitoraggio sui nuovi casi è sempre attivo e dimostra che nelle ultime ore sono stati trovati circa altri duecento nuovi positivi: 49 con il molecolare e 153 all’antigenico. I molecolari hanno inoltre confermato la positività di 32 persone il cui contagio era stato stato rivelato nei giorni scorsi dai test rapidi.

Nel dettaglio, dei nuovi positivi di oggi, 54 sono asintomatici e 142 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. I nuovi contagi fra ragazzi e bambini in età scolastica sono 17 (le classi in quarantena sono salite a 36) e fra loro ci sono 3 piccolissimi (meno di 2 anni) e 1 bambino fra i 3 ed i 5 anni. Gli ultra settantenni invece oggi registrano altri 27 contagi.

Ci sono poi altri 127 guariti (il totale sale a 24.741) e, come accennato, continua a migliorare la situazione delle ospedalizzazioni: ieri si sono registrate 18 dimissioni contro 16 nuovi ingressi; attualmente quindi i pazienti covid nei reparti dei nostri ospedali sono 174 (2 in meno rispetto a ieri) con 32 persone che ancora hanno bisogno delle cure intensive. Negli ultimi 15 giorni le ospedalizzazioni sono calate di oltre 280 pazienti.

L’attività di screening e contact tracing intanto prosegue con la consueta intensità: ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 1.238 tamponi molecolari che, sommati ad altri 923 gestiti alla Fem, portano il totale a 2.161. Inoltre all’Azienda sanitaria sono stati notificati anche 1.171 tamponi rapidi antigenici.

Crescono anche i numeri delle vaccinazioni: questa mattina il totale era salito 24.142, numero che comprende sia i 9.149 richiami fin qui effettuati, sia le 6.121 dosi che finora hanno interessato ospiti di residenze per anziani.

Buone notizie anche sul fronte Rt, con i migliori valori nazionali secondo il monitoraggio Iss-ministero della Salute. Il dato del Trentino è il migliore di tutti con uno 0,61 che ci regala la zona gialla anche per la prossima settimana.

Il dato è sopra sopra l’1 in tre regioni: Umbria con il dato più alto (1.18), a seguire la PA di Bolzano a 1.06 e il Friuli Venezia Giulia a 1.03. Tutte le altre regioni sono sotto il valore soglia di 1, con Abruzzo e Toscana al limite, rispettivamente 0.99 e 0.9

CORONAVIRUS IN ITALIA – I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 14.218 (ieri erano stati 13.659) su un totale di 270.507 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.611.659.

È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute col bollettino di oggi, venerdì 5 febbraio. Il tasso di positività è del 5,3%. Nell’ultima giornata sono stati registrati 377 morti per Covid (ieri erano 421), per un totale di 90.618 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.091.923 (+14.995). I casi attualmente positivi sono 429.118, di cui 19.575 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.142. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguita da Campania ed Emilia Romagna. I vaccinati in totale sono 2.335.997