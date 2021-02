Approvata la mozione per il giornale «Trentino», ma Claudio Cia annuncia: «All’Adige comunicati 7 esuberi»

Nella seduta consiliare di ieri è stata approvata all’unanimità la mozione presentata da Futura in merito alla chiusura del quotidiano Trentino.

Con il documento si impegna la Giunta ad attivarsi per aprire un tavolo di concertazione tra giornalisti, sindacati, gruppo Athesia e Agenzia del lavoro per cercare una ricollocazione professionale a dipendenti e collaboratori.

La giunta dovrà quindi sondare se ci siano le condizioni e la volontà di trovare una soluzione che permetta di dare vita a un nuovo progetto editoriale, partendo dalle proposte già presentate da associazioni e cittadini (forme cooperative, società ad azionariato diffuso, cordata di imprenditori, forme miste), che reimpieghi il personale del quotidiano Trentino. Ma la strada appare molto in salita, infatti come detto anche dall’assessore Spinelli «in un sistema che tutela il pluralismo un soggetto pubblico non può certo sostituirsi all’editore privato»

Una approvazione da parte di tutti i consiglieri con vari distinguo però. L’intervento di Claudio Cia di Fratelli d’Italia ha confermato peraltro una voce che ormai girava da molto nell’ambiente: cioè sul fatto che siano stati comunicati già 7/8 esuberi all’Adige, l’altro giornale dell’editore Ebner. La notizia non arriva certo come un fulmine a ciel sereno, e si temeva che dopo i numerosi tagli avvenuti dentro il giornale L’Adige, arrivassero gli esuberi.

La strategia ha ragione di essere anche in virtù di quanto successo al giornale il Trentino dove dal giorno dell’acquisto da parte del gruppo Athesia la testata ha perso 4.500 euro al giorno, creando un buco di quasi 5 milioni di euro. (qui le dichiarazioni in tal senso dell’editore)

E se tanto mi da tanto, e per evitare gli errori commessi col Trentino, è abbastanza normale che l’imprenditore cerchi di correggere errori e strategie sbagliate. Parlavamo di distingui sul voto a favore della mozione.

Claudio Cia nel suo intervento per esempio ha preso le distanze dalle osservazioni dei colleghi sul venir meno della pluralità dell’informazione e della democrazia. «Ho qualche dubbio al riguardo – ha detto – la pluralità dell’informazione non venne sollevata quando nel 2018 lo stesso editore dell’Adige acquisì il Trentino, con la conseguenza che i due giornali erano appiattiti sulla stessa linea editoriale. Sappiamo tutti che la differenza si fa sulla concorrenza dei prodotti e in un panorama siffatto era prevedibile il venir meno dell’interesse dei cittadini verso uno dei due giornali. Accanto a questo, sono cambiate altre cose, come ad esempio le modalità di fare e fruire l’informazione, con l’abbandono delle inchieste a favore delle notizie mordi e fuggi. E all’Adige cosa accadrà, non farà la fine del Trentino? Sono stati comunicati già 7 esuberi: forse è il caso di pensarci fin da subito, per non perdere anche l’altra voce storica presente sul nostro territorio.»

L’assessore Achille Spinelli ha invece ammesso le preoccupazioni sulla vicenda, sia per le modalità, che per la rapida evoluzione del ramo di azienda. L’annuncio è arrivato anche a noi a cose fatte, ha proseguito, e la cosa ci ha colpiti molto negativamente, anche per il ruolo quasi da “servizio pubblico” che l’informazione riveste nella nostra Provincia.

La Pat non è rimasta inerte di fronte alla crisi del mondo dell’editoria, che è nazionale e mondiale, ha aggiunto, ma è chiaro che ogni proposta non può essere disgiunta anche da valutazioni di tipo economico. In un sistema che tutela il pluralismo un soggetto pubblico non può certo sostituirsi all’editore privato, ma il ruolo della Pat è quello di aumentare gli sforzi le nostre strutture a sostegno dei lavoratori coinvolti e a questo proposito stiamo già facendo le opportune valutazioni, in primis con l’apertura del tavolo previsto da questa mozione.

Ugo Rossi ha spiegato che «le difficoltà del gruppo erano cosa nota e questo fa sperare che la Provincia abbia già qualche idea su come affrontare la questione. Rossi ha quindi rivolto una proposta di modifica a Zanella -nella premessa, ovvero di togliere nella ricostruzione storica i riferimenti al passato in cui non si fece nulla, perché non è così, ha detto- e alla Giunta, di introdurre l’appello al mondo delle imprese a riflettere oltre che sui costi, sui possibili ritorni, di carattere più strategico che economico».

Giorgio Tonini (PD) ha parlato di «amputazione rappresentata dalla chiusura del Trentino che ha messo oggi in evidenza il forte contrasto tra affetto dei lettori e incapacità del territorio di produrre editori. Questo dimostra che anche in questo campo, come in tanti altri dobbiamo ragionare in chiave regionale, non in chiave provinciale: è opportuno quindi a suo avviso lavorare sulla pista di un rafforzamento dell’apporto trentino ad una dimensione regionale. Questo, naturalmente, accanto alla valorizzazione dei lavoratori, risorsa importante per la nostra Provincia che vanno ricollocati professionalmente.»