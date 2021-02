A Ville d’Anaunia ha preso il via il progetto “Scuola e Sport” per far crescere gli sportivi di domani

Coni, Comune e associazioni del territorio uniti per far crescere gli sportivi di domani.

Con il 2021 ha preso il via il nuovo progetto “Scuola e Sport”, organizzato dal Coni in collaborazione con il Comune di Ville d’Anaunia per i bambini delle classi terze e quarte della scuola primaria.

Una proposta che, grazie al coinvolgimento delle associazioni della zona, è nata con l’obiettivo di far conoscere il mondo dello sport ai più piccoli, i quali potranno provare un’attività diversa ogni mese.

«L’intento è quello di far avvicinare i bambini alla pratica sportiva – spiega l’assessore alle associazioni e alle politiche giovanili Giordano Bruni –. Siamo riusciti a coinvolgere cinque associazioni della zona, alle quali vorrei rivolgere un ringraziamento per la collaborazione e per aver messo a disposizione persone preparate e competenti che, durante le lezioni di educazione motoria, spiegano e fanno provare la propria disciplina per un’ora in settimana in ogni classe».

A dare il la al progetto, che proseguirà fino alla fine di maggio, ci ha pensato il mese scorso l’associazione Orienteering Monte Roen, mentre a febbraio toccherà alla Scuola Tennis Ville d’Anaunia-Cles far scoprire agli scolari uno sport affascinante come il tennis.

A marzo sarà la volta dell’Atletica Val di Non, poi ad aprile gli alunni si potranno cimentare nel tennis tavolo, grazie al Circolo Tennis Tavolo Cles, per concludere a maggio con il Tnt Monte Peller e il gioco del calcio.

«Siamo contenti che la scuola abbia deciso di appoggiare questa proposta – aggiunge Bruni –. Il progetto è stato attivato per la prima volta quest’anno e come amministrazione siamo felici che l’attività sia partita nel migliore dei modi, soprattutto perché crediamo nell’alto valore dello sport per i più piccoli».