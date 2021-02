Villa Angerer sarà salvaguardata e messa in sicurezza

Filippo Degasperi presenta una mozione perfezionata d’intesa con la Giunta provinciale che impegna a proseguire gli interventi di messa in sicurezza e salvaguardia di Villa Angerer, necessari alla preservazione del compendio. (qui il documentario sulla struttura)

Respinta invece la previsione del punto 2, che voleva impegnare l’esecutivo a sottoporre a concorso internazionale di idee e ad un percorso partecipativo che coinvolga la cittadinanza il progetto di recupero di Villa Angerer, perché sia rispettoso dell’identità storico-culturale-ambientale del compendio.

L’esecutivo ha invece concordato il terzo impegno, orientato alla stipula di un eventuale accordo con il Comune di Arco sulla funzione del compendio. Degasperi si è detto dispiaciuto per il no della Giunta alla premessa che riepilogava solo i fatti. E ha accennato alla possibilità di coinvolgere anche il Muse ed eventuali privati nella gestione del parco di Villa Angerer.

L’assessore Achille Spinelli, competente in materia di patrimonio, ricordando che la Pat, proprietaria di Villa Angerer, si è già attivata per intervenire a tutela del compendio perché non subisca un ulteriore degrado. Successivamente si potrà pensare alle migliori soluzioni per valorizzare il compendio. Spinelli ha precisato che della mozione la Giunta non condivide la premessa e uno dei tre punti del dispositivo.

Alessandro Olivi (Pd) ha esortato a “continuare a misurarci con la sfida di trovare un possibile punto di equilibrio tra la conservazione al patrimonio pubblico di questa e altre strutture con l’incrociarsi di privati che possano assumersi il compito di rendere questo patrimonio fruibile”.

Non si tratta, ha aggiunto, di procedere ad una cessione al privato e di permettere speculazioni ma di prendere atto che la Provincia non ha le risorse per farsi carico della valorizzazione di questi beni. Servono privati che stringano un patto virtuoso con l’amministrazione pubblica e nei confronti dei quali sarebbe sbagliato nutrire pregiudizi.

Il vicepresidente Mario Tonina (Progetto Trentino) ha ricordato che alcuni privati si erano messi a disposizione per investire sul recupero di Villa Angerer, ma quel percorso poi era stato interrotto. Tonina ha auspicato che l’attuale amministrazione comunale riprenda questa prospettiva e punti alla valorizzazione di Villa Angerer il cui degrado è purtroppo evidente.

Lucia Coppola (Misto-Europa Verde) ha esortato a prendersi cura come ente pubblico di questo importante bene storico-culturale dotato di magnifici giardini oggi abbandonati e chiusi alle visite. Non si capisce il perché non ci si preoccupi di valorizzare la bellezza di questo patrimonio che appartiene a tutti i cittadini del Trentino.

La mozione impegna la Provincia ad una forte assunzione di responsabilità nei confronti di questi beni quando i Comuni non sono in grado di prendersene cura per mancanza sia di risorse ma in qualche caso anche di cultura dal punto di vista paesaggistico-ambientale.