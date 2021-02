Mentre rincasa 94 enne scippata in via Gocciadoro

L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio in via Gocciadoro. Erano circa le 17 e la 94 enne stava tornando a casa dopo aver fatto un po’ di spesa. Il malvivente ha notato probabilmente una donna anziana che camminava sola sul marciapiede e ha deciso di seguirla fino a casa per tentare il borseggio.

Il ladro è entrato in azione nel momento in cui la signora ha estratto le chiavi dalla borsa per aprire il cancello. Lei ha sentito un colpo alle sue spalle e un forte strattone al braccio. La 94 enne ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra, facendosi male al ginocchio. Nel frattempo il ladro è scappato via con la borsetta.

La signora si è ritrovata senza portafoglio e soprattutto senza la tessera sanitaria, indispensabile per accedere alle prenotazioni online per il vaccino contro il Covid. Fortunatamente non ha dovuto ricorrere alla cure ospedaliere, ma è stata subito accudita dai suoi familiari.

