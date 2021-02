Lavis: l’edicola Brugnara propone i libri più venduti del mese

I libri più venduti del mese si possono trovare in edicola per una novità che Michele Brugnara propone da una settimana nella sua edicola-tabacchi di Lavis in Via Rosmini: “Al momento siamo gli unici che propongono questo servizio. Ci appoggiamo ad un’azienda specializzata che sulla base delle classifiche settimanali dei principali quotidiani individua i 9 libri più venduti fornendocene due copie per titolo”.

Un’idea che in questo periodo nel quale si è costretti a passare più tempo in casa può davvero essere vincente, oltre al libro un volantino con una breve recensione dei testi. Il più venduto in questa prima settimana? “Insieme in Cucina” di Benedetta Parodi e “A riveder le stelle” di Aldo Cazzullo.

I libri per combattere la crisi del settore? “Certo con i soli giornali e tabacchi non si sopravvive, dobbiamo reinventarci con delle idee nuove: oltre ai libri abbiamo aperto un reparto di giocattoli e casalinghi a prezzi medio bassi; oltre a tutti i servizi presenti ormai in ogni tabaccheria. Prolunghiamo l’orario, cerchiamo di fare di tutto pur di restare sul mercato. “ Best Book” è di certo un’arma in più che porta i libri anche dove non ci sono librerie che nella tranquillità di un’edicola si possono sfogliare per capire se possono piacere o meno.”

Pubblicità Pubblicità