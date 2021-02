Come si sceglie un buon caffè macinato? Ecco gli ingredienti dell’espresso perfetto

Al mattino è immancabile e senza di lui la giornata sembra proprio non partire, perciò mai restare senza, altrimenti sono guai! Parliamo del Caffè, un toccasana per dare il via alla giornata, un rito mattutino a cui nessuno intende rinunciare e un simbolo di tipicità italiana.

Che lo si faccia con la moka o con una macchinetta elettronica, poco importa, quello che conta è che sia buono.

Questo aggettivo è ovviamente molto soggettivo, anche se di base ci sono caratteristiche che in un buon caffè ricorrono un po’ per tutti i palati. A definire un espresso sono l’aroma, il sapore, la cremosità ed il grado di acidità, tutte cose che dipendono dalla miscela, determinata a sua volta dalla combinazione fra differenti tipi di chicchi.

Pubblicità Pubblicità

Non è però sufficiente controllare che un prodotto abbia le percentuali desiderate di un tipo di caffè o di un altro in miscela, perché è determinante anche il torrefattore.

Il sapore, infatti, cambia anche in base alla provenienza, all’annata, alla lavorazione, al corretto trasporto, alla tostatura. È per questo che la produzione di una miscela di caffè è un’arte fatta di tante piccole cose, ognuna importante. Nel caso del caffè macinato conta ovviamente anche che la macinatura sia adeguata alla modalità di preparazione prescelta.

Come nasce una miscela? –Le tipologie di piante di caffè sono moltissime, ma non tutte producono i chicchi adatti per la produzione della bevanda più bevuta al mondo. Anzi, essenzialmente si tratta di solo 4 tipologie: la qualità arabica, la robusta, la liberica e la excelsa. Le prime due sono quelle più impiegate perché sono quelle che più piacciono e che sono utili a creare il più classico espresso. Esse sono miscelate in maniera differente, ovvero in percentuale diversa, al fine di ottenerne caffè dalle sfumature variegate per rispondere a tutti i gusti e le esigenze.

Pubblicità Pubblicità



In tanti ricercano il 100% arabica, ma non è detto che questo sia il caffè perfetto per tutti, anzi a dirla proprio tutta i più preferiscono miscele miste con maggiore corposità e decisione, elementi dati invece dalle altre qualità di caffè. In tutti i casi, un buon rivenditore avrà certo un ampio ventaglio di scelta e di formati, per poter creare a casa propria un piccolo angolo dei caffè, per cambiare gusto anche ogni giorno, volendo.

La miscela giusta per un buon caffè macinato – Come anticipato il caffè si definisce per aroma, sapore, acidità. Esso deve essere un’esperienza che inizia avvicinando la tazzina al viso, con il profumo, proseguendo poi con il gusto che dovrebbe essere rotondo, equilibrato. È chiaro che molto dipende dai gusti, quindi di fatto la cosa migliore per trovare il caffè perfetto è provare. In generale possiamo dire che il buon caffè è una miscela mista, che unisce la delicatezza, l’aroma, la dolcezza anche, dell’arabica; con il sapore più deciso, la corposità e la cremosità della qualità robusta.

Acquistando da un torrefattore d’eccellenza si avranno a disposizione di sicuro le miscele appetibili alla maggior parte delle persone, per iniziare il proprio viaggio alla scoperta del giusto mix.

Provata una tipologia, se si ha esigenza di maggiore dolcezza si sceglierà qualcosa con un po’ di più arabica, mentre se si desidera più corposità si selezionerà un caffè macinato con maggiore quantità di robusta, per trovare infine la perfezione assoluta che calzerà al proprio palato, come un abito su misura sartoriale.