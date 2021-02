Casa Sebastiano: ok all’accordo con la provincia. Garantita la continuità della struttura che ospita i ragazzi autistici

Via libera ieri al sostegno di casa Sebastiano da parte del dipartimento della salute della provincia autonoma di Trento.

Il centro di eccellenza gestito dalla cooperativa autismo trentino continuerà quindi il prezioso lavoro di riabilitazione e di ricerca nei confronti dei pazienti affetti dallo spetto Autistico.

È un ulteriore dimostrazione di come il Trentino, attraverso la Giunta Provinciale, sia in prima linea nella lotta contro lo spettro autistico. Oggi in Trentino sono oltre 500 i casi conosciuti che riguardano persone di tutte le età. Il fenomeno purtroppo è in continuo aumento e colpisce tra l’1 e il 2% della popolazione.

Tutte le principali istituzioni sanitarie – dall’americano Cdc, al nostro Iss, all’europeo Autism Spectrum Disorders in the European Union (Asdeu) – sono concordi nel dire che negli ultimi anni si è assistito a un aumento del numero delle diagnosi. Un aumento, riconoscono alcuni esperti, in buona parte imputabili ad una maggiore conoscenza dei Dsa, al miglioramento delle tecniche diagnostiche, nonché all’allargamento dei criteri diagnostici.

Ieri gli attori dell’accordo si sono trovati davanti ad un tavolo dove si sono discussi gli obiettivi socio sanitari e riabilitativi che Casa Sebastiano intende raggiungere nei prossimi anni legati agli adolescenti e agli adulti affetti dallo spettro autistico. La trattativa economica per il sostegno è stata sviluppata soprattutto su questo punto.

In concreto il dipartimento della salute ha seguito anche le linee guida della comunità europea e dell’Istituto superiore della sanità che consiglia la creazione di uno sviluppo cognitivo per questi ragazzi.

Il confronto si è basato anche sui risultati raggiunti fino ad ora da Casa Sebastiano riconosciuti da sempre dall’azienda sanitaria. Il centro in questi anni ha avuto una grande capacità innovativa per quanto riguarda il sistema riabilitativo dei pazienti e ha sicuramente gettato le basi per creare un modello da replicare per altri su come trattare questa patologia le cui conoscenze sono ancora marginali.

Anche in virtù di questo il dipartimento della salute della provincia autonoma di Trento sosterrà la cooperativa autismo trentina con 1,1 milioni di euro per il 2021.

«È stato un lungo confronto sui principi dettati dalla comunità europea e dall’Iss che indicano come modelli da perseguire i progetti per la crescita cognitiva relazionale dei ragazzi autistici – ha spiegato Giovanni Coletti presidente della Fondazione Trentina per l’autismo – grazie all’impegno della provincia di Trento è aumentata di molto la capacità di dare risposte nei confronti di questa patologia. Oggi Casa Sebastiano è al completo grazie all’ingresso di altri ragazzi negli ultimi mesi del 2020. Noi vorremmo ora rinnovare ed incentivare la collaborazione con le altre cooperative che seguono gli altri ragazzi autistici per così poter creare maggiori opportunità comuni e trovare l’integrazione territoriale e logistica per questi ragazzi.»

Secondo Giovanni Coletti l’Autismo Trentino potrebbe diventare un’opportunità per tutte la cooperative per migliorare la qualità di vita dei ragazzi.

«Mi sento di ringraziare – conclude Coletti (foto) – la giunta provinciale e l’assessora Stefania Segnana per la loro sensibilità verso questo problema sanitario oltre naturalmente all’azienda sanitaria e il dipartimento della salute per aver accolto i principi di necessità che hanno i ragazzi. Tutti hanno dimostrato di avere una grande visione lungimirante per quanto riguarda la riabilitazione e la parte scientifica legata al problema dell’autismo che deve essere sempre sostenuta con le dovute sovvenzioni.»

Per la parte clinica il braccio operativo rimarrà l’azienda sanitaria che avrà il compito di controllare il piano operativo di Casa Sebastiano. Coletti infine si è auspicato che questa collaborazione continui e si intensifichi per creare così una grande eccellenza medica in comune all’interno del Trentino per quanto riguarda la parte riabilitativa.

Caratteristica unica di Casa Sebastiano è che la struttura è stata costruita dall’unione fra le istituzioni e i privati che hanno creato qualcosa che si distingue per l’eccellenza e per la funzionalità. Sono questi gli obiettivi che la politica dovrebbe porsi e questi i risultati che dovrebbe ottenere, concentrando in modo saggio gli sforzi economici.