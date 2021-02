Martignano: 42 anni fa la tragedia che portò alla morte di Cristina, Ilaria e Umberto

Cristina Gramola, la più grandicella aveva 13 anni e quel pomeriggio aveva accompagnato i suoi amichetti, i fratelli Dalsasso, Ilaria di 9 anni, Marcello di 7 e il fratellino Umberto di 5, figli di un medico del santa Chiara, a fare una passeggiata tenendosi per mano come spesso succedeva durante i fine settimana.

Abitavano tutti a Martignano e quel pomeriggio del 3 febbraio 1979 avevano deciso di andare a fare una passeggiata probabilmente tentando di arrivare fino al rifugio Calisio.

Sulla strada del rientro, forse perché un pochino in ritardo, avevano deciso di abbandonare il sentiero maestro per imboccare una scorciatoia.

Marcello, il più stanco della compagnia si era attardato qualche metro, e questo piccolo particolare gli salvò la vita.

Davanti a lui dopo poche centinaia di metri percorsi sulla nuova stradina Marcello vide Umberto, Ilaria e Cristina scomparire come inghiottiti in un istante. Dopo essersi fermato capii subito che i tre erano caduti in un burrone di oltre 80 metri. La scorciatoia infatti non aveva sbocco da nessuna parte e terminava sullo strapiombo.

Terrorizzato, senza scarpe, tornò indietro, ritrovando il sentiero principale e corse a Martignano dando l’allarme. Incontrò il vigile urbano Depaoli che rientrava a casa dal servizio e questo dette immediatamente l’allarme.

Con le squadre di soccorso tornò sul posto e pur fuori di sé il bambino riuscì a dare qualche indicazione. Quasi subito gli uomini dei soccorsi videro i corpi dei tre bambini straziati ed immobili in fondo al burrone. Era una tragedia infinita. Era ormai piena notte quando cominciò lo straziante recupero. In molti si ricordano quelle lame di luce che per tutta la sera squarciarono il buio nel bosco finché i corpicini non furono trovati poco prima delle 23.00.

Per ricordare quei tre bambini catturati da un tremendo destino fu anche costruita una piccola lapide. (sotto) Le fotografie sono state prese da «Sei di Martignano se….», postate da Ennio Lappi.