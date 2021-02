Mafia nigeriana in Trentino e declino culturale della società

Il Presidente del Circolo “Città di Trento” di Fratelli d’Italia, Roberto Biscaglia, (nella foto) interviene sul tema: “Mafia nigeriana e declino culturale sociale” che sono interconnessi, non disgiunti.

«Bene l’articolo su La Voce del Trentino (domenica 31 gennaio) – spiega Biscaglia – che contribuisce a risvegliare dal torpore i Trentini, anestetizzati e indifferenti. Fratelli d’Italia di Trento è consapevole e vigile sulle modifiche del tessuto criminale cittadino avvenute via via negli anni.»

LA LETTERA DI ROBERTO BISCAGLIA – Le nuove mafie si vanno via via infiltrando ed organizzando anche al di fuori delle metropoli prosperando anche a Trento e provincia. L’ autonomia provinciale tanto “difesa” e osannata dai partiti di sinistra e dai pseudopartiti autonomisti nei decenni scorsi non è stata adeguatamente tutelata in tal senso da coloro che ne avevano l’autorità politica per farlo.

L’autonomia provinciale non può ridursi ad una mera concentrazione di tematiche economiche, agevolazioni e opportunità materiali. Deve essere anche crescita culturale e difesa del territorio e della società dalle minacce che provengono dall’esterno. Deve essere formazione di una consapevolezza delle minacce formando la sensibilità dei cittadini, specie i più giovani e i più fragili. La città e la provincia non possono avvitarsi per tre anni unicamente su covid e relativi risvolti sanitari ed economici distraendosi da tutto il resto.

Un lusso che non ci si può permettere. Sono stati persi 20 anni da parte di vari ambienti politici e culturali “evoluti” che hanno nel tempo incoraggiato e protetto una immigrazione senza regole. Una spiccata tendenza italica a sorvolare sulle regole stesse ha agevolato il tutto. Un Corpus normativo nazionale indulgente e colabrodo, connivenze e generico terzomondialismo buonista della locale politica imperante del centrosinistra hanno creato il terreno ideale, morbido e accogliente, per le nuove criminalità.

Una minaccia che mette in cattiva luce gli immigrati onesti e degrada e corrompe il territorio e la società anche a Trento. Le soluzioni per una realtà ormai sfuggita di mano e compromessa non sono di poco conto.

Sostenere e difendere le forze dell’ordine e gli inquirenti. Essere al loro fianco, dal primo all’ultimo cittadino.

Fratelli d’Italia chiede ed invoca a gran voce uno scatto culturale che parta dalle scuole e dalle associazioni al fine di ricostruire la sensibilità e la solidarietà sociale distrutte, sempre più smarrite nei giovani (e non solo) tra social, Tv, abuso di alcool, fumo, droga e mancanza di ideali e di prospettive in cui credere. Fratelli d’Italia, in attesa di assumere il proprio ruolo nel governo nazionale ed agire sul piano legislativo a livello parlamentare, intende essere intanto punto di riferimento per i cittadini, smarriti e preoccupati, nel rivendicare l’urgenza di tali iniziative ed essere stimolo in tal senso presso gli attuali decisori politici.