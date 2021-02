Batterio nel formaggio: al via il processo contro il presidente e il casaro del caseificio di Coredo

Il Tribunale di Trento torna a pronunciarsi sul presidente del caseificio di Coredo Lorenzo Biasi e sul casaro responsabile del piano di controllo Gianluca Fornasari. L’accusa è ormai nota: l’aver «immesso nel circuito commerciale prodotti caseari con cariche microbiotiche superiori ai limiti di legge» (Stec e escherichia coli).

Dopo i controlli effettuati a ridosso dell’episodio sono state sequestrate presso l’azienda nonesa svariate forme di formaggio “Due Laghi

La procura di Trento ha formulato un nuovo decreto di citazione a giudizio. L’udienza è in programma il 9 aprile. La citazione è stata rinnovata a causa di alcune questioni procedurali.

Pubblicità Pubblicità

La precedente citazione a giudizio (autunno 2019) era stata emessa senza aver proceduto all’interrogatorio richiesto. L’eccezione, sollevata dal legale dei due imputati, era stata accolta dal giudice. La procura ha quindi proceduto a una nuova formulazione, ma le accuse rimangono le stesse.

Il presidente Biasi è accusato di aver messo in commercio dei prodotti caseari con cariche microbiche superiori ai limiti di legge.

Non ha inoltre richiesto a Trentingrana Concast le ispezioni necessarie volte alla verifica delle condizioni igieniche delle aziende conferitrici e non ha nemmeno richiesto che il formaggio venisse sottoposto alle analisi per la ricerca di escherichiacoli prima dell’immissione sul mercato.

Pubblicità Pubblicità



Non ha infine richiesto che venisse verificato il periodo di stagionatura pari ad almeno 60 giorni per l’abbattimento della carica batterica. Omissioni che potrebbero costare caro ai due accusati. Dopo aver mangiato il formaggio un piccolo di 4 anni, a distanza di quasi 4 anni, si trova ancora in condizioni gravissime, causate dall’escherichia coli che produce vari tipi di tossine.

Biasi è inoltre accusato di non aver rispettato quanto disposto dall’Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria di Cles il 30 giugno 2017. Aveva il compito di richiamare gli allevatori affinché facessero una pulizia e una disinfestazione più attenta durante la mungitura.

Il casaro Fornasari è invece accusato di non aver richiesto a Trentingrana Concast le analisi per la ricerca di escherichiacoli e di non aver richiesto di effettuare delle ispezioni volte a verificare che siano state rispettate le condizioni igienico sanitarie delle stalle dei conferitori.

Il papà del bambino si è costituito parte civile nella speranza dopo 4 anni di avere giustizia.