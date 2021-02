«Arte 2.0»: giovani artisti trentini dipingono la bellezza in Valsugana

Nonostante il Covid, l’Arte in Valsugana non si ferma! È prevista per l’8 febbraio, infatti, l’apertura della mostra Arte 2.0 presso lo Spazio Klien di Borgo Valsugana.

L’esposizione raccoglie 30 opere di giovani creativi, provenienti da diverse zone del Trentino. Agli artisti, tutti under 35, è stato chiesto di elaborare in forma artistica un tema particolare, quello della bellezza in sé, prendendo spunto da una famosa frase di Dostoevskij: “la bellezza salverà il mondo“.

L’argomento vuole essere un piccolo spiraglio di “leggerezza“, seppur con riflessione ed espressività, in un momento pesante come quello in cui siamo quotidianamente immersi a causa del Covid-19.

I giovani artisti hanno risposto con grande intensità, presentando opere di vario tipo, dai video ai quadri ad olio, dalle poesie alle illustrazioni digitali. Il risultato è un piccolo ma intrigante viaggio immaginario nel concetto di bello, che la mostra spera di far intraprendere ai fruitori.

Ma il progetto non finisce qui, perché a suon di arte gli artisti si sfidano! La mostra, infatti, è anche un vero e proprio concorso in cui l’artista più votato vince un premio in denaro. Il voto è aperto a tutti.

È possibile votare la propria opera preferita sia nel momento della visita della mostra tramite questionario, sia su Facebook alla pagina Arte 2.0 Bassa Valsugana e Tesino. Attenzione però, il voto in presenza vale due volte quello virtuale! Vedere un’opera d’arte dal vivo, è sempre un piacere doppio.

Il progetto Arte 2.0 nasce da un’idea di Filos Eventi in collaborazione con l’associazione culturale Officina delle Nuvole, Il Comune di Borgo Valsugana e la Biblioteca Comunale di Borgo e con il contributo del Piano Giovani di Zona 2020 della Bassa Valsugana e Tesino.

Gli orari della mostra sono limitati a causa delle restrizioni Covid-19, quindi l’esposizione aprirà esclusivamente da lunedì a venerdì.

Ecco gli orari: dal lunedì al venerdì 10-12 / 16-19 Spazio Klien Piazza A. De Gasperi – Borgo Valsugana. Buona arte a tutti! FILOS – Attività coolturali www.filoseventi.it