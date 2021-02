Vaccini e digitale (in un occhio)

Spett.Le direttore,

ieri, dicono con altisonanza, è partita la campagna vaccinale per gli ultraottantenni.

Prescindendo dal fatto che è partita in retromarcia per mancanza di materia prima, cioè di vaccini, con poco personale e, per fortuna, senza primule e tendoni multimilionari, si è pure consumata la barbarie del “click day” ovverossia quel perverso meccanismo concepito dalla pretesa nuova burocrazia, che aspira al digitale senza nemmeno sapere cos’ è, secondo il quale il diritto del cittadino si esercita nel concedere il diritto di dare l’ assalto ad un sito.

Oltre che una barbarie, pare pure un dejavù dato che assomiglia tanto all’assalto dei forni di manzoniana memoria, da vedere dall’alto di una carrozza amministrativa ben chiusa, che scappa a velocità ragionevolmente sostenuta….

Inutile dire che hanno potuto accaparrarsi il privilegio vaccinale solo pochi fortunati che hanno parenti prossimi con tempo e computer a disposizione, cioè non di sicuro commercianti, operai, contadini, ma la solita fascia garantita, quella che è al caldo in un ufficio o a smartworkeggiare in pantofole da casa.

Nessuno ha pensato a quegli anziani che vivono soli o con parenti lontani o con parenti poco avvezzi al computer o, semplicemente a quelli che hanno figli che …lavorano.

Nessuno ha pensato che questi anziani sono i più fragili tra i fragili, oppure il pensiero c’è stato, ma è subentrato il solito modo di gestire l’ amministrazione pubblica, cioè quello che la mano pubblica c’è quando si tratta di “prendere“, mentre sul “dare” vi deve essere la richiesta supplichevole del cittadino. In altre parole troppa fatica predisporre un elenco imparziale e contattare direttamente gli interessati e così facendo dimostrare che uno Stato decente esiste.

E invece no, la solfa è sempre la stessa: il rimborso ti spetta se lo chiedi con il modulo giusto e nei tempi giusti, sennò nisba; idem con il “ristoro“, ma anche con il contributo, lo stesso in materia pensionistica, edilizia, ed ora anche con la salute, non solo individuale, ma pubblica. Per converso l’ amministrazione e più in generale questo Stato è perfettamente in grado di fare degli elenchi precisissimi, anche digitali, in materia fiscale, amministrativa sanzionatoria, penale e addirittura è in grado non solo di scriverti a casa, ma anche di scovarti di persona in qualunque parte del territorio nazionale.

La conclusione è una sola. Si è persa l’ ennesima occasione per recuperare un normale rapporto stato-cittadino e soprattutto si è potuto constatare che la frase “proteggere gli anziani” è l’ ennesima balla da propinare nei tg e sui giornali.

A questo Stato non interessa nulla degli anziani, altrimenti li contatterebbe di persona. Ma neppure dei suoi cittadini, che continua a trattare come sudditi costretti all’ assalto al forno. E neanche di una necessaria campagna vaccinale efficiente, altrimenti si sarebbe mossa acquistando vaccini extra come la Germania e la tanto vituperata Ungheria, che hanno giustamente pensato ai loro cittadini predisponendo per tempo liste pubbliche e trasparenti con convocazioni personalizzate, anche liberandosi dalla burocrazia europea che tanto assomiglia a quella italiana.

E noi? Noi abbiamo il digitale…..

Avvocato Sforzellini – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it