Una app per l’utilizzo dei buoni pasto dei dipendenti provinciali

Un nuovo sistema che facilita l’utilizzo dei buoni pasto per il personale come per gli esercenti che non avranno più da sostenere alcun costo aggiuntivo per il servizio reso.

Si tratta di un’applicazione, gestita da Trentino Sviluppo Spa, che a partire dal primo febbraio sostituisce la lettura del badge elettronico attraverso POS. Ieri, nel primo giorno di utilizzo della app da parte dei dipendenti provinciali non si sono registrati particolari problemi, tutto ha funzionato correttamente.

Il numero degli esercenti aderenti alla convenzione è in rapido aumento e si prevede di raggiungere a breve un’adeguata copertura di tutto il territorio della provincia.

Dal primo febbraio non è quindi più possibile utilizzare la tessera per la fruizione del pasto, come in precedenza.

