Tempistiche Superbonus 110% e pagamento parcheggi alle Viote: Silvia Zanetti interroga

Sono due le interrogazioni presentate dalla consigliera comunale Silvia Zanetti all’attenzione della Giunta Ianeselli.

La prima riguarda il recupero del patrimonio edilizio esistente dove le nuove misure previste dal Decreto Rilancio si aggiungono alle detrazioni già previste, con l’introduzione del Superbonus 110% che prevede una detrazione del 110% sulle spese sostenute per gli interventi edilizi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici.

Come noto, la previsione del Superbonus si riferisce a interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni e di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, interventi antisismici, oltre a interventi aggiuntivi quali interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o, ancora, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Al contempo la fruibilità del Superbonus, come per qualunque altra agevolazione fiscale, è legata alla regolarità urbanistica dell’edificio oggetto di efficientamento e, pertanto, gli abusi edilizi non sanati non possono beneficiare di alcuna agevolazione.

Di qui l’evidente necessità di velocizzare e rendere certe le tempistiche di risposta da parte degli uffici comunali per il rilascio del provvedimento in sanatoria di un immobile, al fine di permettere realisticamente la legittima fruizione delle agevolazioni fiscali da parte dei cittadini e la definizione, soprattutto in periodo di crisi economica, delle stesure contrattuali da parte degli attori della filiera edilizia.

Per questo Silvia Zanetti chiede al Sindaco se l’amministrazione comunale sia a conoscenza del fatto che i termini di giorni 60 rimangono inevasi nella maggior parte dei casi; in ipotesi di risposta positiva, quali siano le ragioni di tale inefficienza e quali azioni/interventi intende intraprendere l’amministrazione comunale al riguardo e se l’amministrazione comunale ritiene, anche a prescindere dal collegamento con le attuali agevolazioni fiscali, di dover abbreviare i tempi di risposta alle domande di provvedimento di sanatoria e, se sì, con quali tempistiche.

La seconda interrogazione è legata alla riattivazione del pagamento della sosta nei parcheggi alle Viote decisa pochi giorni fa.

Nel merito non solo per gli autocaravan, ma anche per i veicoli leggeri: per questi ultimi sembra prevista la tariffa oraria di 1 euro e di 2 euro per le prime 3 ore. Nella premessa del documento – secondo la Zanetti – risulta davvero difficile comprendere e giustificare una tale scelta. Soprattutto in un momento storico in cui, per la crisi sanitaria ed economica in atto, l’amministrazione dovrebbe agevolare e non onerare chi si reca sulla montagna di Trento, per godere finalmente di una libertà di spostamento della quale eravamo stati privati a causa del Covid.

«Non dimentichiamo che usciamo da un periodo di forte stress emotivo e di chiusure forzate in casa, anche con bambini piccoli. Praticare sport in montagna o passare alcune ore all’aria aperta, anche semplicemente per camminare, non rappresentano certamente un lusso, bensì un’esigenza in questo periodo.» – spiega la consigliera comunale.

La richiesta è in questo caso di sapere le ragioni per le quali è stato reintrodotto in questo momento, in cui la crisi sanitaria ed economica è ancora in atto, il pagamento delle aree di sosta alle Viote.