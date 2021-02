Riqualificazione di via san Martino, Martina Margoni: «Preoccupano i tempi di realizzazione»

Sul progetto preliminare di riqualificazione del tratto nord di Via San Martino interviene Martina Margoni presidente del comitato San Martino – Buonconsiglio che già “vede” i possibili utilizzi di una via che si presenterà del tutto nuova.

Del progetto preoccupano i tempi di realizzazione, oltre a mancare uno stanziamento, si dovrà attendere il parere della Sopraintendenza dei Beni Culturali col rischio che con gli scavi vengano portati alla luce dei reperti che possano bloccare i lavori: “Purtroppo la precedente amministrazione comunale non ha approvato entro il 31 dicembre il progetto e dal primo gennaio la Provincia ha cambiato i parametri e quindi sono necessari dei nuovi bandi. E’ vero che si deve aspettare il via libera della Sopraintendenza, ma è anche vero che non si andrà a scavare ad una profondità maggiore rispetto all’attuale: sono fiduciosa e dico che tra sei mesi ci potrà essere il via ai lavori”.

Quando anche la riqualificazione di Piazza della Mostra sarà ultimata ci troveremo di fronte ad un nuovo circuito turistico: “Aggiungerei anche la valorizzazione dei portici di Via Suffragio che è uno dei punti cardine del programma del Comitato San Martino – Buonconsiglio. Per valorizzarli è indispensabile ridurre al minimo il passaggio dei mezzi, quindi diciamo basta ai parcheggi e su questo stiamo raccogliendo pareri favorevoli anche da parte dei residenti, ma veniamo alla nostra proposta turistica”.

Pubblicità Pubblicità

Essendo del tutto inedita siamo curiosi, ce la spieghi: “Pensiamo al turista che conclusa la visita al Castello del Buonconsiglio esce e si trova in una Piazza della Mostra del tutto nuova, a quel punto attraverserà la strada per entrare in Via San Martino dove troverà un percorso che valorizza i porticati, i cortili interni, le botteghe artigiane, ma anche gli affreschi e l’area della vecchia chiesa. Quindi attraverso Via della Pontara potrà ammirare uno dei panorami più belli della città ed il retro del Castello del Buonconsiglio che trasuda storia da ogni mattone”.

A questo punto bisognerebbe intervenire anche sulla viabilità di Via della Pontara: “E’ impensabile chiuderla al traffico, ma di certo lo si può ridurre quando si affronterà la questione del traffico di Piazza Venezia: stiamo parlando della Trento di un futuro prossimo”.

Pubblicità Pubblicità