ISTAT, disoccupazione sale al 9%: donne e giovani più colpiti

Il trend positivo che tra luglio e novembre 2020 aveva portato ad un recupero di 220 mila occupati si è interrotto, e nonostante il blocco dei licenziamenti è tornato a calare. Lo rende noto l’Istat nel suo ultimo rapporto, in cui solo a dicembre rileva una perdita di 101 mila posti di lavoro che ha fatto chiudere l’anno con un calo dell’occupazione ora al 58% e un tasso di disoccupazione in aumento al 9% .

Un quadro, quello italiano particolarmente instabile, soprattutto per la disoccupazione giovanile che sfiora il 30% e porta l’Italia agli ultimi posti nell’area euro. A questi, si aggiungono gli inattivi ormai al 36% , un totale di oltre 13 milioni di persone che il lavoro non lo cercano più, convinti di non trovarlo.

Oltre a loro, questa crisi del lavoro ha bloccato le donne, in 99 mila hanno perso il lavoro a fronte di soli 2 mila uomini. Come prevedibile conseguenza, anche i lavoratori autonomi sono stati coinvolti nella discesa, con 79 mila posti persi solo dicembre.

Qualcuno però si è salvato e sono gli ultra 55enni, una fascia che è riuscita a conservare il proprio posto di lavoro anche in questo periodo per effetto delle normative pensionistiche che ritardano l’uscita dal lavoro.

I sindacati parlano già di una vera e propria bomba sociale, il rinnovo del blocco dei licenziamenti non solo è necessario “ma deve essere non selettivo” come chiede confindustria che lo considera un freno per il rilancio di tante imprese e lo vuole solo per settori in particolare sofferenza.

Sicuramente, la crescita della disoccupazione detterà l’aumento del numero di persone che avrà diritto ai sussidi, reddito di cittadinanza, Naspi, solo a giugno erano già 2,6 milioni.

