Il 98,5% dei farmacisti trentini aderisce alla campagna di vaccinazione anti Covid

Altissima adesione dei farmacisti trentini alla vaccinazione anti Covid: già in molte regioni i farmacisti sono stati vaccinati, in provincia di Trento sono in attesa della chiamata da parte dell’Azienda Sanitaria.

L’adesione nel frattempo è stata formalizzata e ben il 98,5% dei farmacisti ha risposto favorevolmente.

Per completezza di dato rimane una parte minoritaria che non si è espressa, ovvero farmacisti dipendenti A.P.S.S. (che quindi seguono un altro protocollo per le vaccinazioni) ed in generale farmacisti non operanti direttamente nella prima linea delle farmacie territoriali.

Una risposta che risente dell’importanza della vaccinazione delle categorie lavorative più a rischio (non a caso i Presidenti degli Ordini Sanitari, tra cui i farmacisti, si erano vaccinati simbolicamente assieme) per la quale si avverte il senso di responsabilità.

I farmacisti trentini ora confidando che i ritardi nelle consegne dei vaccini non influenzino negativamente questa importante risposta.

