Gli ambientalisti bocciano il progetto di interramento della ferrovia

Non inizia nel migliore dei modi il progetto del sindaco Ianeselli della “sua” Trento, progetto che ha tra i punti principali l’interramento della ferrovia.

In quel caso la città acquisirebbe terreno per cambiare il suo aspetto ed è sufficiente il solo parlarne per cambiare i valori immobiliari in prospettiva e rallentare anche la permuta tra Provincia e Comune dell’area ex Atesina: insomma una partita aperta.

Ma è bastato che il sindaco parlasse di bypass e interramento che è arrivata subito la bocciatura degli ambientalisti perché si tratta di un progetto troppo impattante. “Eravamo e restiamo convinti che determinate elaborazioni di grande impegno avessero ed abbiamo la necessità di avviare quantomeno un reale percorso di condivisione e non procedere in una partita stabilita a priori, senza badare troppo alla specificità dei luoghi e della vita che li circonda, dal momento che la città sarebbe messa di fronte a grosse difficoltà logistiche e urbanistiche per decenni”

A firmare il documento sono gli ambientalisti Franco Tessadri, Antonella Valer, Jacopo Zannini, Lorenza Erlicher, Alessandro Bettinelli e Luigi Casanova.

Ad avere un peso del tutto diverse sono le forme di Tessadri, Zannini e Bettinelli che hanno sostenuto la coalizione di Ianeselli con la lista Europa Verde.

La loro posizione critica si allarga anche sulla scelta unilaterale di Facchin come assessore essendo un convinto sostenitore del bypass ferroviario ed anche ad un recente intervento del sindaco sull’interramento della ferrovia che non ha preso in considerazione la possibilità del fare o non fare, ma semplicemente un si farà.

Intanto il Comune ha inviato una lettera ai residenti di Povo nella quale si legge che a breve inizieranno i lavori “di indagine nel sottosuolo e di sondaggio profondo necessari agli studi propedeutici e alla progettazione della futura circonvallazione ferroviaria di Trento”

Le indagini nel sottosuolo del parco di Villa Gherta, avranno durata presumibile di un mese e mezzo, massimo 2 mesi.

Presso il cantiere che sarà in funzione dalle 6 alle 22 sarà attivata una sorveglianza e un presidio da parte delle forze di polizia.