Cancellate Italo Balbo, compagni!

“Succede a Saone, un piccola piccola frazione di Tione. Protagonisti un consigliere provinciale 5 stelle, il segretario politico del PATT e uno ‘storico’ del Museo Storico Tridentino, Tommaso Baldo, molto vicino al Centro Sociale (in comodato) Bruno. Sembra l’inizio di una barzelletta ma purtroppo non è così”.

La lettera a La Voce del Trentino è di Filippo Castaldini, che riporta la recente polemica sollevata e originata dalla volontà di eliminazione in Trentino di una via dedicata a Italo Balbo. La vicenda, riportata recentemente anche da una gazzetta locale, sta ancora facendo discutere.

“Questi tre signori – continua Castaldini – in un momento storico tragico per la nostra economia e non solo, stanno chiedendo a gran voce la cancellazione della via dedicata al Generale e aviatore italiano Italo Balbo. Non sanno, perché ignorano, che Balbo è conosciuto anche oltreoceano da quando nel 1933 a capo di una trasvolata atlantica condusse 25 idrovolanti in formazione da Orbetello fino al lago Michigan, rappresentando così l’Italia all’esposizione universale che si tenne in quell’anno a Chicago.

Pubblicità Pubblicità

Da allora in quella città esiste una colonna romana donata dall’Italia e divenuta presto simbolo della comunità italo-americana. Come anche esiste, sempre in prossimità del lago Michigan, una Balbo Drive. Insomma l’aviatore e Gerarca fa parte a tutti gli effetti della storia d’Italia e non come dicono i simpatici giornalisti del Dolomiti, insieme a Totò Riina e Pacciani, ma in compagnia tra gli altri di Guglielmo Marconi, Giovanni Gentile, Luigi Pirandello, Enrico Fermi, Filippo Tommaso Marinetti e tante altre figure chiave del Novecento.

Tutti giganti che a differenza di politicanti e pseudostorici rimarranno a pieno titolo nella storia per aver lasciato un’impronta. Poco importa a questi signori se in 12 mesi 829 famiglie trentine, secondo la Corte d’Appello di Trento, hanno perso la casa o il negozio, se stiamo vivendo una crisi economica e sociale senza precedenti, se sempre più famiglie devono ricorrere a chiedere un aiuto alimentare.

Il problema è una via dedicata a Italo Balbo a Saone. Quello che conta non è adoperarsi per aiutare le famiglie in difficoltà ma accodarsi alla furia iconoclasta dei Black Lives Matter, quelli che distruggono le statue e mettono a ferro e fuoco le città. La nuova follia globalista di chi non avendo storia vuole cancellare quella di un popolo, di una Nazione.

Pubblicità Pubblicità



Da sempre noi difendiamo la storia d’Italia come difendiamo chi vive la quotidianità e non ha tempo per penose diatribe sui giornali. La difendiamo e continueremo a farlo perché chi non ha passato non ha nemmeno futuro.

E se a qualcuno venisse davvero in mente di toglierla noi quella via la rimetteremo, state tranquilli. Viva Italo Balbo, viva l’Italia che non si arrende, viva la nostra storia“.