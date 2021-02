Aperto un nuovo bar automatico in piazza Vicenza

Sarà il the in foglia – normalmente vengono utilizzati quelli solubili – la novità del bar automatico che l’Aesseservice ha aperto da questa settimana in piazza Vicenza.

Sarà il secondo di Trento con servizio h24, l’altro è all’imbocco di Via Suffragio in via Torre Verde, posizionato in una via di forte passaggio e vicino alle scuole.

In funzione tre distributori automatici: uno con le bevande calde, un secondo con quelle fredde ed un terzo con snack e articoli no food: “La novità assoluta che è anche sperimentale – spiega Gianluca Maracci – è il the in foglia che migliora la qualità per una bevanda del tutto simile a quella che si può bere a casa propria. Tra gli articoli no food igienizzante e mascherine ed a disposizione della clientela un punto ricarica per cellulari e tablet perché immaginiamo un momento di sosta di assoluto relax”.

Per adesso il servizio no stop è un obiettivo, in quanto i bar automatici sono di fatto equiparati a quelli tradizionali ed hanno quindi l’obbligo di chiudere alle 18. “Materialmente non c’è una porta da chiudere, ma interrompiamo l’erogazione dell’elettricità e le macchine non sono più utilizzabili dal pubblico. I circa 15 metri quadrati del punto vendita sono video sorvegliati e i distributori sono blindati: il rischio lo corriamo sempre, ma direi che tutto sia in sicurezza”.

La scelta di aprire un secondo bar automatico è stata presa per contrastare la crisi dei distributori per così dire di comunità: meno gente quindi meno consumo.

“Puntiamo sul passaggio, sugli studenti e su chi aspetta l’autobus. Purtroppo con lo smart working sono drasticamente calate le presenze negli uffici con la conseguenza del calo dei consumi. Una proposta nella quale crediamo, ne abbiamo uno anche a Rovereto che come quello di Piazza Vicenza è caratterizzato con i nostri loghi e colori, mentre quello di Via Torre Verde lo abbiamo dovuto realizzare secondo le indicazioni del Comune in considerazione della particolarità del contesto in cui si trova”.

