Tempi e metodi consiglio comunale Trento: una politica che deve cambiare

Ci troviamo di fronte a un momento di grandi cambiamenti nelle nostre vite che avrà ripercussioni anche sul nostro futuro.

Ogni nostra azione, singola o di gruppo, ha subito e subirà importanti conseguenze dalla pandemia che ci accompagna da ormai un anno. Mai come in questo caso abbiamo bisogno di buoni esempi, di qualcuno che per primo dia un segnale in questo senso e chi meglio del mondo politico potrebbe farlo?

Quel mondo politico che vediamo raccontare ogni giorno sulle cronache e che molto spesso viene criticato, ancor di più in queste ore. Alcuni giorni orsono, in ambito comunale, si è sentito parlare di un accordo tra maggioranza e minoranza per lavorare sui tempi degli interventi in aula e questo sarebbe un primo passo importantissimo: velocizzare i tempi del dibattito e delle delibere aiuta a dare risposte più veloci ai cittadini e ne abbiamo assolutamente bisogno.

Il rammarico nasce dal fatto che questa proposta sembra nascere come frutto di un compromesso politico volto a risolvere una questione legata ad alcune discutibili dichiarazioni di uno specifico consigliere.

Un compromesso che, così impostato, parrebbe nato più per punire alcuni comportamenti ostruzionistici delle minoranze che non per favorire risposte alla città. Ma non solo sui tempi si deve lavorare, anche i metodi non sono più in linea con i tempi che viviamo oggi dove tutto corre veloce.

Quotidianamente vediamo riportate delle interrogazioni di consiglieri alle quali si potrebbe dare risposta in pochi minuti davanti ad un caffè oppure basterebbe una telefonata a qualche dirigente per avere già le risposte che vengono richieste.

Ad oggi è tutto assolutamente nelle facoltà di lavoro dei consiglieri che molto spesso attraverso questi strumenti riescono anche a ottenere riscontri in termini di visibilità sul loro operato.

Ma può avere ancora senso interrogare un Sindaco se in un parcheggio cittadino è presente un cartello con scritto pericolo giaccio invece di ghiaccio? Può avere senso interrogare una Giunta se in un sito web di promozione turistica troviamo una errata traduzione in italiano di un termine inglese? Può avere senso interrogare un Presidente di Provincia per capire se sia a conoscenza che nei dintorni di un ospedale locale vengono gettate mascherine a terra?

Per i metodi attuali la risposta è sì, ma pro futuro si potrà pensare che alcuni di questi interventi possano essere essere richiesti anche fuori dalle aule e dai tempi istituzionali andando comunque a ottenere gli stessi risultati?

Certo, non compariranno più sul curriculum del consigliere proponente che avrà anche meno visibilità, ma potrà ottenere ugualmente le risposte ai suoi quesiti e contestualmente agevolare i lavori d’aula e le risposte alla cittadinanza.

Per arrivare a cambiare tempi e modi della politica ci vuole unità di intenti, ci vuole un gruppo prima del singolo, ci vuole una città prima proprio orticello, un cambio radicale di mentalità che speriamo possa trovare motivazioni anche da questo periodo.