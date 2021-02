Scontro frontale violentissimo sulla Statale bis 45, feriti 5 giovani 3 dei quali in modo grave

Violentissimo scontro frontale ieri pomeriggio poco dopo le 16.30 sulla strada statale 45 bis (ora di competenza provinciale) a sud dell’abitato di Pietramurata in località Isoletta poche centinaia di metri prima della curva detta “Alle Noghere” al km 130,500 a sud del crossodromo del “Ciclamino”.

Per cause in corso di accertamento due vetture una Fiat Punto e una Bmw X2 si sono scontrate frontalmente. Coinvolti nello scontro 5 ragazzi, 3 che erano sulla Punto un 21 enne e due 20 enni residenti in zona, e gli altri due, un ragazzo 24 enne e una ragazza 20 enne delle Giudicarie.

Allertati dagli automobilisti di passaggio sono stati attivati un gran numero di soccorsi che sono intervenuti con 3 ambulanze della croce rossa Basso Sarca, Valle dei Laghi e del 118 dal ospedale di Arco.

Sono stati attivati anche i 2 elicotteri partiti dall’eliporto di Mattarello col personale sanitario a bordo atterrati a poche centinaia di metri dal sinistro e una trentina fra vigili del fuoco di Dro, Arco e i permanenti di Trento.

Gli operatori della protezione civile con le Pinze idrauliche hanno liberato il conducente della Fiat Punto rimasto incastrato. Coordinati dal comandante Luca Sartorelli, i vigili hanno dovuto tagliare il tetto della vettura, e togliere le portiere e il sedile per poter estrarre il ragazzo alla guida, subito soccorso dai sanitari.

I tre feriti più gravi sono stati stabilizzati dal personale sanitario e portati in codice rosso con le ambulanze al elicottero che gli ha trasportati al Santa Chiara per accertamenti. Le loro condizioni secondo l’equipe del pronto soccorso sono gravi, ma nessuno è in pericolo di vita.

I due feriti meno gravi che erano sulla Bmw un ragazzo 24 enne e la ragazza 20 enne sono stati portati a Arco con le ambulanze. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto per i rilievi di legge una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Riva del Garda per accertare la dinamica del sinistro. Inoltre sul posto e intervenuto anche il personale del Servizio Gestione Strade della Provincia per la pulizia della sede Stradale dai detriti e vari liquidi persi dai veicoli.

I vigili dopo aver supportato il personale sanitario e i carabinieri per i rilievi hanno aiutato a ripristinare la sede stradale e recuperare i veicoli con i carro attrezzi arrivati sul posto. La strada e rimasta bloccata in entrambe le direzioni per circa 2 ore provocando lunghe code. Il traffico e stato deviato lungo la strada SP 84 della Valle di Cavedine, o la SP 218 del Lago di Cavedine.