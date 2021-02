Rinviato il disegno di legge sulle semplificazioni e le concessioni delle medie derivazioni idroelettriche

Al termine di una lunga mattinata di audizioni in Terza commissione, l’assessore Mario Tonina ha scelto di rinviare il disegno di legge n. 81 a seguito alla richiesta trasversale, dagli imprenditori, agli ambientalisti, al sindacato fino al Consiglio delle autonomie, di concedere più tempo alla discussione sugli emendamenti che Tonina ha depositato venerdì scorso e che riguardano soprattutto la complessa questione del rinnovo delle concessioni idroelettriche per gli impianti medi, che vanno cioè dai 220 kilowatt ai 3000.

Emendamenti che, in sintesi, intervengono nel mondo dell’industria idroelettrica inserendo il sistema delle gare per le concessioni. Meccanismi concorrenziali, in linea con le direttive europee, attenuati però dalle proroghe, che vanno dai 15 fino ai 25 anni, per le concessioni pendenti di impianti sui quali sono stati fatti investimenti negli ultimi anni.

Escluse dalle gare, sempre secondo il ddl Tonina che tornerà in Terza commissione nelle prossime settimane, sarebbero le società cooperative, le derivazioni per l’autoconsumo e le piccole, cioè inferiori ai 220 kilowatt.

Nel ddl 81, che nella prima stesura si limitava a misure di semplificazione in materia ambientale, come via e reti delle riserve, del catasto e di barriere architettoniche, è stato inserito anche un emendamento sulle grandi derivazioni per andare in contro ai rilevi fatti dal Governo alla legge, sempre di Tonina, varata in autunno. Inoltre, sono state introdotte modifiche della legge 2 del 2020 sugli appalti per dare maggior peso alla qualità delle offerte e, infine, sulla gestione in proprio dei buoni pasti da parte della Pat.

L’assessore ha detto di aver scelto il rinvio per rispetto agli auditi e per la commissione, di cui è stato presidente. Ha ricordato, inoltre, che c’è stata condivisione sul ddl 81 anche da parte degli ambientalisti respingendo gli attacchi al dottor Sanchina sulle reti delle riserve.

«Un dirigente, ha aggiunto Tonina, che ha sempre lavorato per migliorare la situazione e ha ricordato che la necessità di mettere mano alla rete delle riserve e venuta dai comuni. Sulle concessioni si è dovuto intervenire – ha detto ancora l’assessore – servono approfondimenti ma la norma va modificata e non si può continuare a rinnovare le concessioni sotto i 3 mila Kilowatt come si è fatto fino a ora. Comunque, Tonina ha accettato di sospendere il ddl con i relativi emendamenti che, ha sottolineato, ha voluto anticipare mercoledì in commissione in nome della trasparenza. Non c’è alcuna volontà di fare forzature, ha aggiunto, ma vanno trovate soluzioni a fronte di concessioni scadute in alcuni casi dal 2010. Quindi, Tonina ha chiesto la sospensione per alcune settimane del ddl, sperando che a marzo si possa arrivare a una conclusione. Comunque, ha affermato, il lavoro di questa mattina è servito anche per capire l’importanza del tema che si sta affrontando.»

L’assessore, ha detto di capire le necessità degli auditi di avere più tempo, ma ha ricordato che il ddl è stato adottato in Giunta a dicembre; il 21 di dicembre è stato presentato al Cal e che il tema delle concessioni sotto i 3 mila kw si è dovuto affrontare per allinearsi alle norme europee.

Un tema che Bolzano, ha detto, affrontò già 4 anni fa con una legge sulle concessioni medie piccole. Sugli emendamenti, ha affermato ancora, c’è stata un’interlocuzione con Roma che dovrebbe permettere di completare la strada del ddl di ottobre. Sulla parte che riguarda la semplificazione c’è condivisione, anche perché raccoglie richieste del mondo dell’impresa.