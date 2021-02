Le dodici Circoscrizioni del Comune di Trento: ecco quali sono i presidenti più pagati

Le nostre dodici Circoscrizioni cittadine hanno sempre rappresentato le sentinelle del territorio e la politica esercitata attraverso valori che le avvicinano al volontariato.

Nella passata consigliatura dopo anni di discussioni e di veti incrociati, è stata votata una delibera collegata alla variazione di bilancio di previsione 2018-2020 per la reintroduzione delle indennità dei Presidenti e dei Consiglieri circoscrizionali che dal maggio 2015 non percepivano più alcun tipo di indennizzo per svolgere le loro funzioni.

I consiglieri comunali con una votazione bipartisan hanno ritenuto giusto riconoscere un’indennità a chi si era impegnato a fare politica sul territorio.

E’ bene anche ricordare che non era affatto un atto dovuto perché La L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 all’art. 20, secondo comma prevede che “il Consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire (non certo deve) un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali ….”.

In definitiva il Presidente di Sardagna risulta oggi il meno pagato di tutti e riceve 482 euro al mese, 526 euro sono destinati ai Presidenti di Meano, Bondone, Ravina-Romagnano, Mattarello, Povo e Villazzano, mentre i più “ricchi” sono quelli di Gardolo, Argentario, Oltrefersina, S. Giuseppe-S. Chiara e Centro Storico-Piedicastello a quota 570 euro. Il gettone di presenza ai consiglieri è stato stabilito in 60 euro.

Quello che però è rimasto in sospeso è il ruolo politico-amministrativo delle dodici Circoscrizioni e per questo motivo andrebbe fatto un passo in avanti.

Personalmente le ritengo fondamentali per garantire i servizi essenziali per i nostri anziani, ma nel contempo vorrei che fossero protagoniste anche delle scelte strategiche del Consiglio comunale per la pianificazione urbanistica, la manutenzione ordinaria, la promozione ed il sostegno delle politiche sociali e delle associazioni di volontariato.

Il riconoscimento delle indennità ai Presidenti e ai consiglieri non lo ritengo sufficiente, bisogna snellire la burocrazia per velocizzare i procedimenti per l’incentivazione delle iniziative territoriali e ripensare le prerogative delle Circoscrizioni che a partire dalla loro nascita all’inizio degli anni ’80 sono passate da un proprio potere di deliberazione all’evidente depotenziamento dei provvedimenti relegati alla mera consultazione, ai pareri non vincolanti e svilendone in definitiva la capacità di dare risposte puntuali, precise ed efficienti.

Le nostre Circoscrizioni servono alle Comunità solo se si valorizza il principio di sussidiarietà verticale, non se si perseguono forme di accentramento sul Consiglio comunale di Trento.

Per questo nel mio piccolo anch’io ho cercato di dare il mio contributo esterno cercando di far conoscere da vicino le nostre Circoscrizioni. Nel 2021 con il nuovo format Circoscrizioni on the road (puoi vedere qui la prima puntata) e grazie alla possibilità che mi ha dato Voce 24 News andrò in tutti i territori intervistando i Presidenti, i consiglieri e i residenti per comprendere i valori della territorialità tanto cari a noi trentini.