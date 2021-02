La scuola non si ferma: al Liceo Russell di Cles un corso per 35 insegnanti co-finanziato dalla Fondazione Caritro

La scuola non si ferma e, nonostante la pandemia, continua a lavorare per migliorare la qualità dell’insegnamento.

Si inserisce in quest’ottica il primo incontro, tenutosi al Liceo B. Russell di Cles, del nuovo progetto di formazione docenti promosso e co-finanziato dalla Fondazione Caritro nell’ambito del Bando Comunità scolastiche che ripartono.

Un’iniziativa fortemente voluta dalla dirigente scolastica Teresa Periti a supporto anche dell’innovazione didattico-metodologica di due indirizzi del liceo: Scienze Umane e Linguistico.

Il percorso di 25 ore “Insegnare con gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato)” è realizzato con la collaborazione del professor Pier Cesare Rivoltella e il suo team di ricerca-azione Cremit dell’Università Cattolica di Milano ed è rivolto a 35 insegnanti del liceo.

L’intento è quello di offrire una prima formazione di base in un metodo che pone lo studente al centro del processo di insegnamento-apprendimento e sicuramente funzionale ai nuovi percorsi liceali e alla nuova didattica imposta dall’emergenza sanitaria.

Durante il primo incontro di due ore, il professor Rivoltella ha introdotto il metodo degli EAS, spiegando come la complessità crescente della società e dei saperi si traduca per la scuola nella necessità di fare fronte a bisogni nuovi e di ripensare la didattica, in modo da facilitare il compito di apprendimento di studenti sempre più in difficoltà in questo tipo di contesto.

Da qualche anno le politiche educative hanno pensato di favorire questo lavoro promuovendo l’integrazione di tecnologie didattiche – dalla LIM al tablet – che si sono spesso tradotte in un ulteriore elemento di complessità da gestire.

Quello di cui si sente il bisogno è una metodologia di lavoro in classe che consenta, allo stesso tempo, di favorire gli apprendimenti e di usare proficuamente i dispositivi.

Il metodo EAS (Episodi di Apprendimento Situato) risponde a questo bisogno: sul piano degli apprendimenti, disegnando una didattica che è basata sulla contestualizzazione e chiede agli alunni di operare in situazioni autentiche; sul piano della tecnologia, costruendone un impiego che fa del protagonismo dell’alunno e della sua capacità di comprendere e usare i linguaggi per esprimere (coding) il proprio specifico.

Il corso teorico online culminerà in una prima fase di implementazione della nuova metodologia nelle classi degli indirizzi delle Scienze Umane e del Linguistico.

I docenti partecipanti alla formazione saranno affiancati da un coach del gruppo CREMIT nella fase di progettazione di semplici compiti circostanziati, di solito contenibili nello spazio di poche ore di lavoro in classe, che verranno sperimentati e successivamente discussi con i docenti interessati al fine di cogliere i punti di forza e le criticità di quanto somministrato in classe.

Grazie al supporto di Fondazione Caritro, il progetto proseguirà il prossimo anno scolastico per la fase relativa al complesso aspetto della valutazione dei risultati ottenuti con la nuova metodologia di ricerca-azione e studente-centrica, in cui il docente diventa il mentore della classe, il regista che c’è ma non si vede.