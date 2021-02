Gestione dell’epidemia e sostegno alle donne vittime di violenza da domani a giovedì in aula

​​​Il Consiglio provinciale convocato da domani a giovedì 4 febbraio (orari 10-13 e 15.00-18.30, gli stessi della diretta televisiva e web accessibile dal sito del Consiglio), si aprirà con la discussione del question time.

Alle 17 interrogazioni a risposta immediata in programma, oggetto del botta e risposta tra i consiglieri e la Giunta, seguiranno i consueti aggiornamenti sull’epidemia in corso forniti dall’assessora alla salute Segnana e dal presidente Fugatti su richiesta delle minoranze, prima firmataria la garante Paola Demagri. Come sempre l’argomento susciterà un dibattito con al termine la presentazione e la votazione di possibili proposte di risoluzione.

Tornerà poi a tema l’elezione suppletiva del Vicepresidente del Consiglio provinciale e subito dopo l’aula dovrà nominare l’Autorità per le minoranze linguistiche come previsto dall’articolo 10 della legge provinciale 6 del 2008.

Sarà quindi la volta della relazione con cui il presidente della Giunta delle elezioni Roberto Paccher riferirà la convalida da parte dell’organismo della posizione regolare del consigliere Paolo Zanella.

L’unico disegno di legge da esaminare in questa sessione sarà il numero 48, “Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza”, proposto dall’ex consigliere provinciale Paolo Ghezzi, “ereditato” da Lucia Coppola, di cui si è fatto carico anche il solo esponente di Futura rimasto, Paolo Zanella. Il provvedimento ha già ottenuto il voto favorevole della IV Commissione.

I lavori si concluderanno con la discussione di 13 proposte di mozione e di 12 interrogazioni che attendevano una risposta scritta e che la conferenza dei capigruppo hanno deciso di chiedere in aula. ​

