In 12 mesi 829 famiglie trentine hanno perso la casa o il negozio

È questo il drammatico quadro dei procedimenti civili che emerge dalla relazione della presidente della Corte d’appello di Trento Gloria Servetti (foto) all’inaugurazione dell’anno giudiziario, tenutasi ieri.

La conferenza stampa organizzata in forma ridotta ha preso in considerazione i dati relativi dalla metà del 2019 alla metà del 2020. Una situazione quindi che potrebbe anche peggiorare per quanto successo nell’ultimo periodo.

Evidentemente non sono state tenute in considerazione le raccomandazioni da parte della commissione Finanze della Camera di bloccare le esecuzioni di sfratto

Quasi mille famiglie trentine alla fine si sono ritrovate senza casa o senza negozio. Di queste, 593 fanno parte del circondario di Trento e 236 del circondario di Rovereto.

Gli sfratti sono stati 277 (di cui il 95% per morosità) mentre le esecuzioni immobiliari sono state 552. Il così alto numero di famiglie trentine coinvolte è drammatico, anche se c’è stata una diminuzione rispetto all’anno scorso: dallo scorso aprile è presente il blocco degli sfratti e delle esecuzioni immobiliari per via della pandemia.

Tale blocco è stato prolungato dal governo fino al 30 giugno. Il blocco riguarda esclusivamente l’abitazione principale.

La Commissione Finanze ha però chiesto in Parlamento che il blocco venisse limitato: molti piccoli proprietari di immobili sono in seria difficoltà senza il pagamento degli affitti e sono costretti a chiedere degli aiuti allo stato.

E per fortuna che il blocco ha evitato 995 procedimenti di sfratto ed esecuzioni immobiliari, di cui 112 per immobili in affitto e 883 per immobili in proprietà.

ra metà 2019 e metà 2020 sono arrivate anche 217 convalide di sfratto, di cui 196 giunte all’esecuzione.

Il dato sulla convalida dello sfratto è comunque diminuito del 13% rispetto al periodo precedente, così come il dato sull’esecuzione (diminuzione del 18%). Di questi sfratti, 17 sono per finita locazione (scadenza del contratto), mentre gli altri 200 riguardano il mancato pagamento dell’affitto. 139 sfratti si riferiscono ad abitazioni mentre i restanti 61 ai negozi. L’esecuzione dello sfratto ha colpito 134 case e 52 altri immobili.

Per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari, arrivate a seguito di un pignoramento o di un fallimento, il Tribunale di Trento ne ha convalidate 152 (in calo del 34%), mentre le esecuzioni immobiliari definite sono state 397 (in calo dell’1%).

Nel circondario di Rovereto i dati sono invece in aumento. Per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari, i procedimenti sopravvenuti sono 71 (aumento del 6%) mentre le esecuzioni definite sono 155 (aumento del 9%). Il Tribunale di Rovereto ha inoltre confermato 114 sfratti, di cui 5 per finita locazione e 109 per morosità.

Di questi, 81 riguardano le case mentre 28 altri immobili. Gli sfratti definiti sono 81, di cui la stragrande maggioranza per morosità (95%), e hanno colpito 59 case e 18 negozi.