In aumento i fenomeni di bullismo. Aggrediti due 12 enni a Trento nord

È in continuo aumento in Trentino il fenomeno del bullismo. Dopo i recenti episodi denunciati a Rovereto venerdì pomeriggio a Trento un gruppo di bulli ha aggredito alcuni coetanei. L’episodio è avvenuto a Trento nord all’interno del parco in via Pranzelores ubicato dietro al centro commerciale Top Center.

Due ragazzini di dodici anni erano arrivati al parco con due monopattini, ma sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei che ha rubato loro i monopattini e gli occhiali da vista di uno dei due ragazzi.

Il gruppetto di bulli si stava allontanando con la refurtiva, ma all’improvviso è arrivato un adulto che, conoscendo il gruppo di teppisti, ha intimato loro di lasciare le cose rubate o avrebbe chiamato le forze dell’ordine. I bulletti hanno lasciato il bottino e sono scappati via. Al contrario di quanto successo a Rovereto, dove una coppia intervenuta per dividere i contendenti minorenni è stata malmenata, l’adulto in questione è rimasto incolume.

Ma purtroppo non si tratta di un fenomeno isolato. Il gruppetto di ragazzini è stato già protagonista in passato di danneggiamenti e vandalismi contro esercizi commerciali e complessi residenziali tra Centochiavi e il Tridente. Una delle basi della banda di teppistelli sarebbe presso il Tridente dove solo un anno fa i Carabinieri portarono a compimento l’operazione “Amore mio” che, partita da una denuncia per estorsione, aveva consentito ai Carabinieri di mettere fine ad una attività di spaccio gestita da un gruppo di minorenni, presso il Centro Tridente a Nord di Trento

I militari avevano eseguito un’ordinanza di custodia cautelare con collocamento presso una Comunità nei confronti di 4 minorenni, ritenuti responsabili di detenzione e cessione di stupefacenti. Nell’indagine erano entrati anche alcuni fenomeni di bullismo.

Quest’estate invece alcuni minorenni imponevano una “tassa” per entrare al parco di Melta. Non era possibile entrare all’interno se non avessero ricevuto qualche soldo o oggetto personale.

Alcune famiglie dei ragazzi colpiti avevano cercato in passato di rivolgersi ai servizi sociali, ma fino ad ora non è stato fatto nulla.

Essendo minorenni non è infatti possibile fare nulla, se non informare i genitori. Le forze dell’ordine stanno indagando per poter risalire all’identità dei ragazzi e riuscire poi a mettersi in contatto con le famiglie. Una situazione figlia di una società che sta degenerando negli ultimi anni.