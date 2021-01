Chiedono il canone RAI e il pagamento della SIAE agli alberghi e alle aziende chiuse per il coronavirus

Il canone Rai più che una sorta di abbonamento è diventato una scadenza obbligatoria per le tasche degli italiani. Il paradosso riguarda gli alberghi che chiusi per mesi e con prospettive di attività ridotta ai minimi termini, si sono visti recapitare la richiesta del pagamento del canone Rai.

Ma forse peggio ancora ha fatto la Siae che vuole riscuotere comunque i diritti per la musica che non è stata riprodotta.

La denuncia di queste richieste senza senso arriva da Michele Palma vicepresidente della Federalberghi di Bologna che riconosce come solo Sky abbia dato una mano ad un settore in crisi evidente sospendendo il canone.

Del resto se non c’è nessuno a guardare la televisione e c’è il divieto di intrattenimenti musicali perché dover pagare per un servizio inesistente? Non solo: « Nelle bollette la quota di consumo di energia – motiva Michele Palma – è mediamente inferiore al 35% del costo totale della bolletta, il resto è imputabile a costi fissi. Se un albergo non lavora, non può vedersi ridurre solo il costo del consumo, ma anche i costi fissi. Un chiarimento va fatto anche sui ristori, anche in questo caso non si tratta di contributi a fondo perduto o di denaro contante, ma di crediti, quando quello degli albergatori è l’ennesimo caso in cui servirebbe denaro contante.»

