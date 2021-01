Baby gang, a Rovereto è allarme sociale: «Fenomeno che prova quanto grave sia l’emergenza educativa»

Continua il fenomeno «baby gang» a Rovereto colpita negli ultimi giorni da due episodi che devono far riflettere e che creano un forte allarme sociale.

La baby gang composta da ragazzi fra i 14 ed i 19 anni non è nuova ad episodi di violenza. I ragazzi spacciano, picchiano, spaventano e compiono atti di vandalismo per rompere la noia giornaliera. Spesso ad essere presi di mira sono i più deboli, e sempre in minoranza numerica. A volte l’assalto avviene in 10 contro uno o due. Le scene sono spesso riprese anche dai telefonini per poi rimbalzare sui gruppi social di Telegram oppure Whatsapp

In un caso sono stati coinvolti anche due giovani trentenni che sono intervenuti per separare i contendenti ricevendo in cambio pugni e calci. La coppia, dopo essere finita in ospedale, ha denunciato il fatto facendo emergere il drammatico disagio giovanile presente nella città della Quercia.

Pubblicità Pubblicità

Il gruppi di piccoli criminali stazioni tra vicolo Parolari, via Manzoni e il parcheggio dell’Urban City, un triangolo che per i coetanei della città è diventato un luogo a rischio. Mesi fa alcuni ristoratori e negozianti dopo aver assistito a scene da far west avevano lanciato l’allarme che però è rimasto inascoltato.

Nel web sta girando uno dei tanti video dove si vede un pestaggio violentissimo di un 15 enne subito nell’area giochi del parchetto della Cassa Rurale, in via Manzoni. Il ragazzo viene picchiato da due ragazzi più grandi davanti alla clac composta da una quindicina di coetanei che gridano e bestemmiano.

E il tutto nasce per un piccolo screzio su Instagram

Pubblicità Pubblicità



Il capogruppo consiliare della lega Mara Dalzocchio parla di crisi valoriale in corso da decenni e che, purtroppo, spesso né la famiglia né la scuola non riescono più ad arginare. Le nuove generazioni si trovano così, loro malgrado, prive di riferimenti solidi e questo, inevitabilmente, comporta delle conseguenze, tra cui appunto il bullismo e le baby gang, che sovente altro non sono che mali che allignano proprio laddove c’è un vuoto educativo che non solo non si riesce a colmare ma del quale, spesso, neppure ci si rende conto.

Pubblicità Pubblicità

«In seconda battuta – aggiunge Dalzocchio – non si può non segnalare la necessità di un contrasto all’uso e all’abuso di alcool e droghe – incluse quelle talvolta, irresponsabilmente, definite «leggere» -, dato che il ricorso a tali sostanze è spesso un fattore detonante la delinquenza giovanile. Su questo aspetto, così come su quello della sicurezza, come Lega siamo da anni in prima linea, ma è evidente che resta ancora moltissimo lavoro da fare, tanto più laddove ci sono contesti urbani che somigliano sempre più, e in peggio, a quelli metropolitani».

Ma oggi tutti si stupiscono non pensando che già anni fa, in tempi non sospetti, Mara Dalzocchio denunciava come a Rovereto la delinquenza avrebbe presto raggiunto livelli propri, appunto, delle grandi città. «Purtroppo non sbagliavo e, – sottolinea l’esponente leghista – complici fattori quali l’immigrazione incontrollata e il dilagare dello spaccio, il radicarsi del fenomeno ha suffragato le più cupe previsioni. Per questo, ora auspico che, al di là delle divergenze politiche, il Comune roveretano, in sinergia con Provincia e Forze dell’ordine, possa dare priorità a questo tema.»

E ancora: «Affermo questo nella piena consapevolezza che, se da un lato le istituzioni non possono certo – da sole – colmare la crisi educativa in corso, dall’altro possono tuttavia dare un segnale importante, dal quale tutta la cittadinanza può trarre ispirazione e coraggio per far sì che ai nostri giovani possano essere trasmessi quei valori e quei principi in assenza dei quali essi non solo rischiano di subire il fascino del degrado e della violenza, ma saranno privati di basi indispensabili per costruirsi un futuro degno di tale nome».