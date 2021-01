San Martino spinge per finire la riqualificazione del rione

Dopo la riqualificazione del tratto sud di Via San Martino, i residenti premono perché inizino a breve i lavori per il tratto nord che si presentano più complessi in quanto la strada continuerà ad essere percorribile a senso unico, verrà istituita una ciclabile, dovranno essere mantenute le zone di carico e scarico per via delle molte attività commerciali presenti nonché l’accesso ai cortili-parcheggi privati.

Il progetto preliminare di riqualificazione prevede la realizzazione lungo il lato est e ovest di due marciapiedi e centralmente una corsia ciclo-veicolare il tutto con una larghezza di 3,70 metri.

I marciapiedi saranno a livello strada e la pavimentazione in cubetti di porfido, i materiali utilizzati saranno in linea con quelli già posati nel tratto sud in modo tale da dare un senso di continuità.

Con l’occasione sarà rifatto il collettore delle acque bianche con la posa di nuove tubature e sarà riqualificata anche la scalinata d’accesso alla chiesa di San Martino utilizzando pietra rossa battuta con martellina grossa: la stessa prevista dal progetto del 1857 come ricavato dalla ricerca storica portata a termine dallo studio Raro di Trento.

Le operazioni di scavo potranno procedere con sufficiente tranquillità in quanto l’intervento non rientra in aree sottoposte a Tutela Ambientale, pur facendo parte della zona F2 Ais – insediamenti storici – di aree di interesse archeologico.

A questo punto il progetto preliminare di riqualificazione di Via San Martino può iniziare l’iter delle autorizzazioni a partire da quella di compatibilità urbanistica; successivamente sarà la volta della Sopraintendenza per i Beni Culturali.

