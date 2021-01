Midi chiude e lascia Trento: «Quattro anni bruciati in un baleno». Ma parte il progetto Midi Lab

Le restrizioni dovute alla pandemia mettono in ginocchio, ma ci vuole la forza di reagire. Anche perché per molti ristoratori e baristi la loro professione è l’unica che sanno fare, in altri campi si dovrebbero reinventare e farlo col morale a terra non per nulla semplice.

In Via Bomporto a Trento due anni fa aveva aperto Midi con cucina con prodotti naturali a colazione pranzo e cena; in parallelo catering, in sintesi il sogno di Riccardo Mosna.

Ma lavorare un anno e tenere chiuso un secondo, abbatterebbe anche un toro. Riccardo Mosna poteva fermarsi in attesa degli eventi, sperare nei ristori, oppure ritirarsi per ripartire ed è quello che ha fatto: “È ufficiale, dopo due anni (di cui praticamente uno di pandemia) e 98 giorni, lasciamo ufficialmente via Bomporto. Ovviamente, quando passando davanti al locale nell’estate del ‘18 mi son detto “ecco qui posso fare crescere il mio progetto”, non me l’ero immaginata così. A 30 anni alle pandemie non ci pensi.”

Pubblicità Pubblicità

Forse – diciamo noi – neanche a 40 per quello. “Siamo cresciuti, molto più in fretta di quello che pensavo con i nostri eventi, i matrimoni, le feste aziendali, – continua Mosna – i catering per i convegni ed in poco tempo abbiamo iniziato ad aprire solo a pranzo.

Non ci stavamo più dietro. Dovevamo scegliere. Avevamo serenamente e spensieratamente puntato su quello che più ci piaceva fare: gli eventi, gli incontri fra persone, le feste e la socialità. Questo virus si è mangiato in un baleno tutto quello che avevamo costruito. Quattro anni di fatica, partendo da zero. Bruciato in un baleno.”

Poi arriva la stoccata verso la politica e le istituzioni: “Quanto successo ha messo in piena luce tutti i limiti di questo sistema paese. Che con le sue regole e le sue burocrazie, iper-protegge alcuni e lascia nella disperazione altri. Questa senza dubbio è la sconfitta più pesante che io abbia mai subito. Non sarà l’ultima, ma sicuramente è quella che ha fatto più male (anche perché qualche questione andrà avanti ancora per un po’). Detto questo, non è mica finita. Siamo ancora in piedi. Abbiamo messo a terra il ginocchio un paio di volte. Buttato garza e disinfettante sulla ferita ed in silenzio, pedalando, in meno di un anno abbiamo girato l’azienda come un calzino.

Pubblicità Pubblicità



Abbiamo sviluppato l’unico progetto con qualche prospettiva e messo le ultime risorse in un progetto ancora più ambizioso. Fuori città, in campagna, sta arrivando il nostro Midi Lab. Tanta natura, dove potremo coltivare le nostre erbe aromatiche ed i nostri ingredienti più particolari.

Una cucina più grande, per la sola produzione, senza spazio rivendita dove sperimentare nuovi sapori e nuove idee. Dove produrremo i nostri pasti Midivery e dove studieremo e prepareremo i piatti per i nostri eventi (siano nel 2021 o meno).”

Ed infine l’annuncio: «Lasciamo Trento città, con il cuore pesante. Perché sappiamo che non ci si metteranno cinque minuti a recuperare quello che abbiamo perso. Sarà una salita costante, fino al giorno in cui potremo guardarci indietro e tirare un sospiro di sollievo.

Ci congediamo ringraziando tutti i nostri clienti, quelli che ci scelsero a locale aperto, quelli che ci scelgono tutt’oggi e quelli che ci sceglieranno nei mesi a venire. Non metterci alla prova. Mettici in tavola». Non potendolo fare personalmente Riccardo Mosna ha affidato alla pagina Facebook aziendale il saluto ai suoi clienti.