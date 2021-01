Maurizio Fugatti: «In questa lunga guerra contro il virus i Trentini stanno tenendo duro. Grazie per l’impegno, le fatiche, le rinunce e la loro disciplina»

Non sono una novità i ringraziamenti del governatore Fugatti nei confronti della comunità trentina. Spesso infatti in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria durante le molteplici e a volte faticose conferenze stampa non ha mai fatto mancare i ringraziamenti ai cittadini della provincia di Trento.

Questi li ha voluti ribadire anche ieri sulla sua pagina social in un momento dove, come ama ripetere sempre, «c’è una luce in fondo al tunnel».

La luce in effetti pare sempre più vicina e questo è confermato dal fatto della rimanenza fin dall’inizio in zona gialla, unica regione in Italia insieme al Molise.

Pubblicità Pubblicità

Ma non solo: il Trentino dalle rilevazione dell’istituto superiore della sanità è la regione dove è riscontrato il minore RT di tutta Italia (0,56), ad un passo quindi dall’entrata in zona bianca che significherebbe il ritorno alla normalità.

A far sperare per il meglio ci sono anche il calo notevole delle ospedalizzazioni che in circa 10 giorni sono calate di circa 150 unità raggiungendo il 36% quindi sotto la soglia del pericolo che è del 40%.

Tutto sta andando per il meglio quindi, segno che la giunta Fugatti ha dimostrato capacità e competenza tirando fuori dalle secche la nostra regione.

Pubblicità Pubblicità



«In ogni guerra niente va dato per scontato ed ogni giorno che passa è il risultato di una conquista fatta di sacrifici e spesso di dolore – esordisce così il governatore Fugatti nel suo messaggio sui social prima di passare ai ringraziamenti: «Ringrazio per questo le trentine ed i trentini che in questa lunga guerra contro il virus stanno tenendo duro. È grazie al loro impegno, alle loro fatiche, alle rinunce ed alla loro disciplina che continuiamo a rimanere zona gialla.»

E ancora: «Da parte rinnovo il massimo impegno delle istituzioni e di tutta la comunità trentina a continuare a fare il massimo per non allentare la presa ed evitare che si vanifichi, per un calo di prudenza, l’enorme sforzo fin qui sostenuto dai nostri concittadini e dalle nostre imprese.»

Se le cose dovessero continuare così anche la prossima settimana l’entrata nella zona bianca potrebbe davvero diventare realtà ponendo fine al secondo incubo che in 12 mesi tutta la provincia ha dovuto, suo malgrado, vivere.