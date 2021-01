Legge anti – aborto, in Polonia migliaia donne in piazza

In diverse città della Polonia migliaia di donne e non solo, sono scese in piazza per protestare contro le nuove restrizioni sull’interruzione di gravidanza nel Paese. Il Governo conservatore di Varsavia ha infatti, annunciato l’entrata in vigore della legge che vieta l’aborto anche in caso di gravi malformazioni. Il Governo ha fatto sapere che “ La Corte costituzionale ha presentato una motivazione scritta della sentenza sulla protezione della vita, conformemente ai requisiti costituzionali”.

In risposta alla legge, migliaia di cittadini hanno cominciato a radunarsi di fronte alla sede della Corte Costituzionale per protestare con fumogeni, bandiere e striscioni, per poi allargarsi fino al quartier generale del partito ultra – cattolico Legge e Giustizia, ora al potere.

La Polonia aveva già adottato delle norme sull’aborto tra le più restrittive d’ Europa, obbligando le donne ad abortire illegalmente o all’estero, ma con l’approvazione di questa nuova legge il Governo strige sempre di più le maglie della libertà, giustificando l’incompatibilità con la Costituzione e consente di fatto l’aborto solo in caso di incesto, stupro o solo quando la madre è in serio pericolo di vita.

La protesta cresce di ora in ora come il clima di tensione tra il Governo e la società, soprattutto quella femminile dopo che, Klementyna Suchanow la leader di Strajk Kobiet, un organizzazione femminile, è stata arrestata dagli agenti nel centro della capitale di Varsavia durante le manifestazioni.

Si temono altri confronti duri nelle piazze della capitale polacca che potrebbero durare l’intero weekend. Una grande manifestazione nazionale del movimento femminile e di varie organizzazioni antisovraniste è infatti attesa per questo sabato a Varsavia.

