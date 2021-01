Lavori in vista per la caserma dei Vigili del Fuoco di Taio, che sarà ampliata e resa maggiormente funzionale.

La giunta comunale di Predaia ha infatti approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell’intervento, redatto dall’ingegner Mirko Busetti, che prevede una spesa complessiva di 600 mila euro, di cui 430.927,44 euro come importo a base d’appalto e 169.072,56 come somme a disposizione dell’amministrazione.

AMPLIAMENTO DI SPOGLIATOI, MAGAZZINO, AUTORIMESSA E MUSEO STORICO – Ma vediamo i lavori nel dettaglio. Innanzitutto verrà ampliato lo spogliatoio, visto che è previsto un aumento di almeno 15 vigili in servizio attivo. Verranno quindi creati un capiente spogliatoio maschile per circa 54 unità con in più 6 armadietti per dpi nautici e uno spogliatoio femminile da 6 unità.

A completamento degli spogliatoi vi saranno naturalmente i servizi con wc e docce adeguate in dimensioni e quantità e un utilissimo locale di deposito per le attrezzature per il lavaggio del vestiario.

Saranno ampliati anche il magazzino e l’autorimessa, in modo da poter accogliere almeno tre mezzi pesanti, tre furgoni polisoccorso e quattro fuoristrada con la possibilità di ulteriori ampliamenti futuri.

Questo intervento è reso possibile dall’opportunità di inglobare e trasformare alcuni spazi ora occupati dal cantiere comunale. Qui infatti, troveranno collocazione una nuova autorimessa e il deposito per attrezzature speciali, con il deposito vestiario e dpi al piano superiore e una nuova scala di accesso in acciaio.

Verranno allargati pure i locali adibiti a museo storico, che troveranno una nuova e più ampia collocazione all’interno dei vecchi spazi del magazzino comunale nella parte sud-est.

Gli spazi previsti saranno adeguati ai mezzi e all’attrezzatura storica del Corpo. Il museo sarà dotato di tre accessi: il primo direttamente dall’esterno, il secondo dalla sala riunioni e il terzo (carrabile) dalla nuova autorimessa.

RIORGANIZZAZIONE DEI LOCALI ACCESSORI – I locali accessori e di servizio saranno poi riorganizzati: al piano terra troverà collocamento il centralino in posizione centrale, con vista diretta su spogliatoio maschile e autorimessa e collegamento con il centralino al piano primo. Entrambi i centralini saranno a uso sporadico e saltuario per il tempo necessario alla partenza dei mezzi.

Al primo piano ci saranno anche una camerata da 6 posti, un’altra camerata a 4 posti, un archivio, i servizi e una sala direttivo- emergenze.

Nella parte in ampliamento della caserma, al piano terra, troveranno collocazione una nuova autorimessa, direttamente accessibile dall’esterno, mentre nella superficie rimanente saranno ubicati il museo storico, la sala riunioni con capacità 50-60 posti, la sala ristoro con piccolo locale per la preparazione di alimenti e i servizi igienici di cui uno sbarrierato.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Dal punto di vista energetico, la struttura necessita di un sostanziale intervento sia per il miglioramento del contenimento energetico, sia per aumentare l’efficienza degli impianti di riscaldamento.

Al riguardo si prevedono la posa di un isolamento a cappotto in EPS sulle pareti perimetrali esterne di tutto il complesso, un isolamento a pavimento in XPS per la zona spogliatoi, la sostituzione di tutti i serramenti con nuovi elementi in alluminio e vetrocamera a triplo vetro, l’isolamento del controsoffitto in lana di minerale per il locale sala riunioni.

Intervento importante sarà inoltre lo spostamento della caldaia nell’esistente locale sottostazione riscaldamento con rifacimento delle mandate di acqua calda verso i nuovi collettori.

Per l’autorimessa si prevede un’area (sotto la parte anteriore dei mezzi) dove verranno posati i circuiti per il riscaldamento a pavimento.

SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DEGLI ACCESSI – Gli accessi alla caserma risultano piuttosto stretti per il passaggio in ambo i sensi di mezzi pesanti.

Vista la situazione attuale si progetta l’allargamento dell’accesso al piazzale anteriore fino alla lunghezza di almeno 10 metri con la demolizione di una parte dei muretti perimetrali e la realizzazione di un nuovo cancello in ferro zincato.