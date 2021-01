Rovereto, presentati gli emendamenti: consulta dei Giovani, tutela dei siti di interesse, mercato solidale, aree per cani

Il primo emendamento è stato presentato dal Sindaco stesso e, come spiegato, contiene alcune correzioni, segnalazioni dei Consiglieri comunali, sia in Commissione bilancio, sia da parte degli uffici. Vi sono poi modifiche tecniche, come quella che recepisce il canone unico e lo inserisce nel testo. L’emendamento è stato approvato con 31 voti a favore.

L’emendamento successivo, presentato dal Consigliere Divan (Lega Salvini, nella foto) proponeva l’istituzione di una Consulta giovanile che possa essere da stimolo all’amministrazione pubblica, costituita da studenti delle scuole superiori. Il Sindaco ha quindi detto di essere d’accordo con questo emendamento, concordando prima con le scuole le modalità di elezione dei rappresentanti. Anche il Consigliere Chiesa (Civici) si è detto a favore.

Anche l’assessore Robol si è detta favorevole all’idea, ma ha chiesto quale sia il ruolo del Comune operativamente. Il Consigliere Divan ha spiegato che si tratta di un organo di Consulenza nei confronti della pubblica amministrazione: “la mia priorità era creare un organo fatto da studenti, poi sarà l’amministrazione a declinare la funzione sfruttando l’opportunità”. Di grande importanza il coinvolgimento degli studenti anche per il Consigliere Piergiorgio Plotegher. Emendamento votato all’unanimità.

Il Consigliere Pozzer ha preso poi parola definendo illegittimo il primo emendamento, sostenendo che “la lettura veloce non ha permesso di comprendere ciò che è stato votato”. Valduga ha spiegato che con l’autoemendamento si correggono parti mancanti, o integrazioni a norme di recente approvazione. Dare l’assenso non significa approvare la volontà politica”. “L’adesione all’emendamento non implica l’adesione all’intero testo, ma solo all’introduzione di queste modifiche senza che questa implichi una adesione politiche. Non vogliamo avvalli rispetto ad una volontà politica”. Sull’illegittimità protestata da Pozzer, Valduga ha specificato che si tratta di una opinione.

L’emendamento successivo, 2.1, sempre del Consigliere Divan (LS) introduce la possibilità di estendere a tutte le situazioni sul territorio di Pace l’intervento comunale. A favore la consigliera Arianna Miorandi (PD). Unanimità anche per questo emendamento.

Maggiore attenzione dell’amministrazione verso siti di naturali e culturali è quello richiesto dall’emendamento 2.2 sempre a firma del Consigliere Divan. Quello successivo impegna la Giunta a incrementare il trasporto urbano in fasce orario attualmente scoperte. Anche questo emendamento ha visto un punto di equilibrio tra il proponente e la Giunta. Non partecipa al voto l’assessore Carlo Plotegher, tutti gli altri a favore.

L’emendamento 3, presentato dal Consigliere Pozzer (Europa Verde) riguarda il patrimonio arboreo cittadino che, per il Consigliere, manca di “un aspetto preservativo”. “Ci vuole un metodo moderno, ecografico che permetta un grafico rappresentativo oggettivo della struttura dell’albero, che intervenga con un metodo adatto di potatura, con endoterapia, per evitare repentini abbattimenti”.

Ha chiesto l’istituzione di una “giardineria comunale specializzata”, con tre operai specializzati e un caposquadra. Chiedeva poi la costituzione di una commissione di cittadini e l’istituzione di una assicurazione per alberi non del patrimonio comunale. L’assessore Miniucchi ha detto che si tratta di un emendamento corposo, con una parte di premessa che ha lasciato “amareggiati”, per le critiche mosse che “non trovano corrispondenza nelle azioni degli uffici sin dal 2001, quando è stata firmata una convenzione con la Fondazione Edmund Mach finalizzata a salvaguardare il patrimonio verde”.

Ha respinto la possibilità di creare un organo di cittadini pur qualificati che intervenga quando ci sono esperti formati che hanno il controllo della situazione e ha ribadito l’impossibilità di istituire una assicurazione per privati da parte del Comune. Il Consigliere Korichi (Futura) si è detto contrario non nel merito della mozione, ma nel metodo. Il Consigliere Piergiorgio Plotegher (Fratelli d’Italia) ha detto che la mozione ha scoperto un dente cariato.

Ha parlato degli abbattimenti avvenuti nel corso degli anni e si è detto convintamente a favore dell’emendamento. Anche il Consigliere Gabriele Galli (Rinascita Rovereto) ha appoggiato la mozione. 9 a favore, 22 contrari. Il Consigliere Pozzer ha quindi replicato al Consigliere Korichi, criticandone l’intervento per fatto personale.

Pozzer ha introdotto l’emendamento successivo, in tema di RSA, affrontando il tema dell’invecchiamento della popolazione. Il Sindaco Valduga ha spiegato che la valutazione rispetto a quelle che saranno le necessità e le previsioni è condivisibile. Ha spiegato che il piano delle residenzialità va immaginato in un ambito provinciale. Ha immaginato che questo emendamento e quello successivo possano essere trasformati in atti di indirizzo. D’accordo la Consigliera Luzzi come gruppo di Fratelli d’Italia.

L’assessore Previdi ha detto di condividere l’intervento del Sindaco. Ha detto che l’obiettivo non è quello di costruire RSA, poiché il Trentino ha il più alto numero di posti letti, ma di costruire strutture intermedie, affinché gli anziani possano trascorrere il tempo vicino alla propria famiglia. “Come obiettivo non abbiamo creare nuovi posti, certo pensarli qualora fossero necessari, ma l’obiettivo è creare strutture intermedie, con assistenza domiciliare che permetta di recuperare autonomia”. Il Consigliere Pozzer ha detto di essere a favore della trasformazione.

Tema del quinto emendamento si chiede una canalizzazione interrata che passi oltre il manto stradale o mezzi tecnici opportuni per interrompere il deflusso delle acque sorgive a Noriglio lungo via dei Cimbri. Il Sindaco Valduga, chiedendone la trasformazione in atto di indirizzo, ha spiegato che non è possibile impegnare la Giunta a finanziare un’opera senza sapere quanto costerà, nella prossima variazione di bilancio. Il Consigliere Pozzer ha accettato la proposta: “Devo soccombere anche in questo caso”.

La mozione n.6, entrando ulteriormente nel DUP, è focalizzato sulla formazione dei giovani in merito alla gestione dei rifiuti. Il Consigliere Divan ha chiesto di integrare, a nome del gruppo della Lega, prevedendo un impegno per la spesa anche per gli edifici pubblici. Pozzer ha detto che l’obiettivo non è limitatamente ambientale, ma riguarda l’educazione. Modificato nella parte che riguarda i tempi di impegno della spesa, l’emendamento è stato approvato all’unanimità.

L’emendamento n.7, sempre di Europa Verde, riguarda il divieto di fumo nelle aree adiacenti alle scuole e le fermate degli autobus. Il Sindaco Valduga ha detto che si tratta, al di là del tempo del Covid, si debba ridurre il più possibile la volontà di fumare. Il tema è quello di una ordinanza – ha spiegato – di una ordinanza che deve definire un margine di spazio. “E’ chiaro che noi diamo un messaggio, ma ci deve essere la possibilità di applicare una sanzione”.

“Si condivide il principio, diventa difficile dal punto di vista della applicabilità”. La consigliera Elena Francesconi (Futura) ha proposto l’idea di mettere dei cartelli che invitano gli adulti a riflettere sul danno che possono provocare in prossimità delle scuole. L’assessore Carlo Plotegher ha ricordato che esiste già una normativa che vieta di fumare in prossimità delle fermate degli autobus e sui mezzi stessi. Ha detto che si crea promiscuità normativa e ha detto di essere a favore della sensibilizzazione. Pozzer si detto d’accordo sui cartelli e sull’approfondire il tema e ha detto di essere disposto a modificare in senso di approfondimento l’emendamento. Ha chiesto di non limitarlo al periodo Covid. 26 a favore, 4 astenuti.

Respinto l’ottavo emendamento, sempre a firma Pozzer, in merito alle colonnine di ricarica, che chiedeva che l’amministrazione installasse a spese proprie colonnine per la ricarica di auto elettriche. L’assessore Miniucchi ha spiegato che con le colonnine sono installate da aziende che si propongono nel libero mercato e si prendono carico gli oneri di installazione. Se nell’ideale l’emendamento è condivisibile, nel merito il Comune non può essere d’accordo, perché il privato che si deve assumere le spese, essendo un mercato. 11 astenuti, 16 contrari e due favorevoli, l’emendamento è respinto.

Accolto all’unanimità l’emendamento n.9 in materia di terzo settore, chiedeva l’agevolazione della partenza del mercato solidale. Il Sindaco Valduga si è detto a favore dell’emendamento essendo un percorso già avviato e portato avanti. Anche l’assessore Previdi si è detto a favore e ha detto che sono già previsti due bandi in questa direzione.

Medesimo risultato per il decimo emendamento riguardante la sostituzione di una caldaia a gasolio presso il liceo Depero e stimola a sollecitare la Provincia in questa direzione.

Approvato anche l’emendamento 11 è – ha detto il Consigliere Pozzer – sollecitato dai cittadini che hanno rilevato come vi siano vie dove il transito di automobilisti che deviano su strade residenziali per tagliare il traffico e ha chiesto dossi rallentatori lungo queste strade. Valduga ha spiegato che sono state predisposte delle “zone 30”. Ha spiegato che i dossi andrebbero messi dove esiste uno “storico” di dove sono necessari, per non riempire la città di dossi.

Esito favorevole anche per il successivo emendamento a firma Pozzer, il n.12, in materia di aree cani all’interno del territorio urbano, dove siano facilmente raggiungibili a piedi dai cittadini. Il Sindaco Valduga ha detto che il termine di un anno può essere lasciato.

Approvato anche l’ultimo emendamento del Consigliere Pozzer sulla valorizzazione e messa in protezione della pista delle orme dei dinosauri. La Giunta ha spiegato che è già stata predisposta una valorizzazione insieme alla Provincia e che il progetto di conservazione e messa in sicurezza è già in corso. Il Sindaco ha sottolineato che del tema se ne è già occupata l’amministrazione e che con il riconoscimento dello storico che c’è stato, l’emendamento è approvabile. Anche l’Assessore Miniucchi ha ribadito che, essendo l’area disciplinata da tutela provinciale. Con una astensione e tutti gli altri favorevoli.

Il Consigliere Galli ha ritirato i suoi due emendamenti, trasformandoli in atti di indirizzo. La Presidente Cristina Azzolini, ha quindi chiuso la seduta. I lavori riprendono oggi venerdì 29 alle ore 19.00