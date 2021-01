Rocchetta: l’innesco va in corto circuito e l’esplosione è stata rimandata a oggi.

Ieri mattina erano stati piazzati nella roccia settanta chili d’esplosivo. L’obiettivo era quello di far saltare il torrione che rende pericoloso il sentiero del Ponale.

Il carico di esplosivo, atteso per ieri mattina, è arrivato con due ore di ritardo. Le operazioni, durate circa due ore, avevano fatto slittare l’esplosione alle ore 13, con conseguente chiusura della Gardena Occidentale, della Galleria Casagrande e con il divieto di navigazione nelle acque nei pressi dell’esplosione dalle 12.45 alle 13.45.

L’esplosione però non c’è stata. L’innesco è andato in corto circuito e non è stato possibile dare l’impulso per far partire la detonazione.

La Questura ha dato il via libera all’esplosione nella giornata di oggi. L’esplosivo, rimasto ieri incustodito, è stato sorvegliato dalla Vigilanza armata per tutta la notte.

L’esplosione è prevista oggi alle 11 e 30. La Gardesana Occidentale e la Galleria Casagrande sono chiuse al traffico dalle 11 e 15 a mezzogiorno. (foto di repertorio)

