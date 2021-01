Mezzocorona in lutto: morto Guido Conci, ex sindaco e presidente per 40 anni delle Cantine Mezzacorona

Guido Conci era nato a Mezzocorona nel 1944. Si era diplomato all’Istituto Agrario di San Michele e si era poi laureato in Scienze Agrarie.

Dal 1970 al 1972 era stato vice presidente della Cantina Mezzacorona e dal 1972 al 2012 aveva ricoperto la carica di presidente. 40 anni alla guida delle cantine, un vero record.

Durante questa gestione durata quattro decenni era riuscito a trasformare una piccola cantina di borgata in un’azienda di livello internazionale.

Nel 1970 era avvenuta la fusione fra la Cantina Sociale e la Lega dei Viticoltori, a cui si era aggiunta nel 1988 la Cantina Produttori. Dopo varie vicende si era poi arrivati alla Cantina Mezzacorona.

Conci si era reso protagonista di varie iniziative: aveva acquisito la società d’importazione americana Prestige Wine Import Corporation (1885), collaborava con la cantina di Salorno (1994), e di Ala (1995), aveva inaugurato la cantina Rotari (1998), aveva dato vita alla creazione della Nosio spa (1998), e aveva inaugurato il nuovo magazzino frutta della Mezzacorona (2009).

Era riuscito ai tempi a dare un reddito dignitoso ai contadini del Trentino. Erano tempi difficili. Voleva dare inoltre un’alternativa che non fosse la pericolosa e insalubre industria dell’epoca. Ma era stato soprattutto apprezzato sindaco di Mezzocorona dal 1975 al 1990 al tempo in cui era forte la Democrazia Cristiana, e contemporaneamente affiancava il commissario della Cassa Rurale.

Nel 2015 era stato insignito durante l’assemblea della Federazione del Distintivo d’oro della Cooperazione Trentina, il riconoscimento più prestigioso all’interno del movimento.

Il prestigioso premio gli era stato assegnato perché “convinto sostenitore della cooperazione come modello di crescita ed emancipazione del mondo agricolo, direttamente vissuta e praticata attraverso responsabilità di rilievo negli Organismi provinciali e nazionali. Per il suo operato ardito e lungimirante, che ha contribuito fortemente a portare il Gruppo Mezzacorona ai vertici del settore vitivinicolo internazionale, attraverso intuizioni e iniziative di rilievo ed assumendo responsabilità in prima persona”

Fabio Rizzoli, ex direttore delegato della Cantina Mezzacorona e amico fraterno di Conci, lo ricorda come un uomo di cooperazione e di comunità. Era molto apprezzato dalla comunità, e benché parecchi si lamentassero che avesse in mano troppo cariche, Rizzoli è tutt’ora convinto che Conci fosse stato l’unico in grado di guidare il paese in quel momento difficile. Era capace e affidabile.

Da tempo si era ritirato nella sua bella villa di Via Marconi a Mezzocorona. Guido Conci lascia la moglie Cristina, il fratello Giovanni, la cognata Daniela, i nipoti Elisabetta ed Eleonora e i tanti parenti. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 14 e 30 nella chiesa di Mezzocorona.